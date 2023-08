【CRASH WORSHIP Tシャツ ヴィンテージ シングルステッチ】

その他の商品はこちら↓

#grungestlye

1980年代中頃に結成されたサンディエゴ出身のノイズバンド、Crash Worship。

日本での知名度は低いと思いますが現地では知る人ぞ知る伝説的なバンドです。

当時物のTシャツとなると激レアです!

グッズを見つけるだけでも難しいです。

「Triple Mania」のアルバムTシャツ。カッコいいです!

ネック付近にシミ、小さなホームが1箇所あります。(写真有)

その他コンディションは一般的なUSEDレベルだと思います。

シングルステッチ。

肩幅 : 約53cm

身幅 : 約53.5cm

着丈 : 約75.5cm

袖丈 : 約22.5cm

USED特有の縮みなどもございますので、採寸の多少の誤差はお許し下さい。

この機会に是非。

#fashion

#streetstyle

#streetfashion

#vtg

#vintage

#used

#usedclothing

#古着

#ファッション

#ヴィンテージ

#70s

#80s

#90s

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

