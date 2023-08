【特価】 新作 Sサイズ fear of God Essentials スウェットパンツ その他

新品未使用 エフオージー エッセンシャルズ

fear of God Essentials ロゴ sweatpants

色:Wheat

サイズ:S

ウエスト:77cmー87cm

長さ:104cm

裏起毛、ラバー加工ロゴパッチ

素材:80% コットン, 20% ポリエステル

付属品タグ、袋

fear of God取り扱いショップにて購入

基本24時間以内発送致します。

喫煙者及びペットはおりません。

すべての商品は温度湿度が管理できる場所で保管しております。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

