特売 CITIZEN　エコドライブ　電波時計　”ガリレオ”コラボ 腕時計(アナログ)

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SEIKOジャンクまとめ売り

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■商品状態

ワイラー wyler 角形 最初期の角形防水時計



ロンハーマン別注 G-SHOCK 10thバージョン

メーカー：シチズン H417-S049873

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駆動システム：電波ソーラー

GUESSゲスアナログクオーツスマートウオッチ

動作：問題無し

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腕回り：Max約１９.5cm

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ケース直径：約 4.3cm

SEIKO PROSPEX セイコー プロスペックス SBDJ019

備考：

新品未使用 G-SHOCK CASIO GA-2110ET マットグレーカラー

・デイトカレンダー

シチズン CITIZEN エクシード EBG74-2064 黒蝶貝文字盤 腕時計

・文字盤レッド

「評価・取引メッセージ遅れる場合ございます」様専用VIVOMOVE3 BLACK

・ガラス 浅い細かな傷あり

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・ケース 全体的に細かな傷、細かな打痕

オメガ シーマスター アクアテラ クォーツ

・レザーベルト 痛みあり（内側剥がれあり）

BURBERRY バーバリー メンズ腕時計 エンデュランス BU7602

・付属品 なし

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・福山雅治 ドラマ 「ガリレオ」エディション 限定品

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CITIZEN EXCEED シチズン エクシード 稼働品 AR4000-63E

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------■商品状態メーカー：シチズン H417-S049873駆動システム：電波ソーラー動作：問題無し腕回り：Max約１９.5cm ケース直径：約 4.3cm備考：・デイトカレンダー・文字盤レッド・ガラス 浅い細かな傷あり・ケース 全体的に細かな傷、細かな打痕・レザーベルト 痛みあり（内側剥がれあり）・付属品 なし ・福山雅治 ドラマ 「ガリレオ」エディション 限定品細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。 細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。 他にも多数出品しております。 是非ご覧ください。 送料込み 原則佐川急便での発送となります。匿名配送対応出来かねます。O0152

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