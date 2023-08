買取り実績 GPXX様専用　keith and Thomas ライダース ライダースジャケット

keith and Thomasの advantage cycle別注ライダース

サイズ36

ボディーは織りの異なるコットンを4種類使用しツギハキ、袖やベルトにはユーズド加工のホースレザーを使用

ブラックミーンズ、undercoverのscab期瘡蓋期が好きな方どうでしょうか?

キース&トーマスは今は亡きブランドです

advantage cycleといえばChildren of the discordanceで世界的に活躍する志鎌英明がディレクションしていた事で知られています

この状態で出てくることは稀です

中古品にご理解のある方のみお願いします

肩幅41cm

着丈60cm

袖丈61cm

身幅46cm

平置き採寸、多少の誤差はご了承ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アドバンテージサイクル 商品の状態 未使用に近い

