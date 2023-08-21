【即発送可能】 kozuka shinya ドリズラー シンヤコズカ ブルゾン ブルゾン

シンヤコズカ

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サイズ M

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定価60000円程

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着丈68 身幅64 肩幅56

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素人寸法ですのであくまで目あすです。

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171cm 55kgの自分で丁度いいです

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試着含め2.3回の着用で美品だと思います。

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美品❗️MONCLER MAGLIA CARDIGAN

全体的に高級な光沢感があり、光によってブラックとダークグリーンを基調とする色の見え方が変わってくる、面白い作品です！

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また、袖先は八の字にカットされているので、めちゃくちゃカッコイイです！

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合わせ方が限定的だったので出品致します。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド シンヤコヅカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シンヤコズカサイズ M定価60000円程着丈68 身幅64 肩幅56素人寸法ですのであくまで目あすです。171cm 55kgの自分で丁度いいです試着含め2.3回の着用で美品だと思います。全体的に高級な光沢感があり、光によってブラックとダークグリーンを基調とする色の見え方が変わってくる、面白い作品です！また、袖先は八の字にカットされているので、めちゃくちゃカッコイイです！合わせ方が限定的だったので出品致します。unused uru facetasm comoli thesakaki neonsign crepuscule henderscheme sasquatchfabrix universalproducts whowhat essay graphpaper n.hoolywood nonnative whitemountaineering ganryu supreme unused dairiku stein AURALEE

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