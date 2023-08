★こちらの商品は他のモールでも販売しているため、タイミングによっては売り切れの場合がございます。

あらかじめご了承ください。

Panasonic

プライベート・ビエラ

UN-15TD8-K

純正箱痛み

新品

2018

※値引は出来ません。

Panasonic プライベート・ビエラ UN-15TD7-K

即購入大丈夫です。

キズ汚れがある場合があります。

#出品ガレージ

20221102-3M

特徴

自室、お風呂「家じゅうどこでも自分磨きや癒しのお供に」・防水&バッテリー搭載 最長約3時間視聴

テレビも録画もYouTubeも「あなたの見たいが叶う、オールインワン」・テレビ・録画(500GBHDD)・ブルーレイ/DVD・[NEW] YouTubeやDAZNなどインターネット動画配信サービスに対応・[NEW] スマホで探したネット動画(YouTube)を再生できるキャスト機能に対応

自分の近くで見やすく、使いやすい「角度調節&タッチパネル」・4段階角度調節&引っ掛け対応・タッチパネルでかんたん操作

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

Blu−ray録画再生: 再専Blu−ray

DVD録画再生: 再専DVD

HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC

color: BLACK

アスペクト比: 16:9

アプリ対応: アプリ ダウンロード

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

パナソニック プライベート・ビエラ UN-15TD8-K【値下げ 新品】★

ハイビジョン対応: ハイビジョン

ビデオ・フォーマット: Blu−ray/DVD/HDD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

画素数クラス別(横): 1024−1366

画素数クラス別(縦): 720−1024

画面サイズ・クラス別3: 11−16インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 15インチ

防水保護機能種類: 防水

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

★当店の家電用品他にも多数あります★

★下記ハッシュタグをクリック!!★

↓ ↓ ↓

#GarageKT_家電

#テレビ

#小型テレビ

#液晶テレビ

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

