価格提示のない値下げ等のコメントはスルーさせていただきます。また、取り置き・専用等は一切行っておりません。コメントなしで即購入可能です。宜しくお願いします。

ナイキ エアフォームポジット ワン プレミアム "ウィート" ヘイスタック/トラック ブラウン

575420-700

28cm US10

ユーズドです。

箱等の付属品はございません。

何か気になる点あれば事前にコメントにて質問してください。作りがタイトなため普段履いているNIKEのシューズより0.5cmから1.0cmアップをおすすめします。製造から年数が経過しております。そのため劣化により今後ご使用の際に破損する可能性がございますのでご注意ください。

「AIR FOAMPOSITE ONE」は1997年に"ANFERNEE"PENNY"HARDAWAY"氏のモデルとしてヒールに"PENNY"のシグネチャーロゴ"1CENT"が入って売り出されたNIKEを代表するバスケットシューズ。1993.4年頃から開発をスタートし、当時は技術が追い付かず発売まで数年を要したモデルで、"PENNY"はこの開発チームにプレイヤーとして助言するなど深い関りがあったことからシグネチャーモデルとは別で"PENNY"モデルとして売り出された背景があります。デザインを担当したのは"KOBE"シリーズのデザインも手掛けている"ERIC・AVAR"氏。

今作はブーツからインスパイアされたデザインを採用したプレミアムモデル。アッパーはデュラバックを施し、靴ひもを通す部分のアイステイを合皮仕様に。さらにはシューレースを通す部分もメタルアイレットに変更し、シューレースはワークブーツに用いる細い丸紐タイプとなっています。

2014年9月発売

バッシュ バスケ スニーカー

BANNED バーンド BRED ブレッド

ジョーダン2

ジョーダン3

ジョーダン4

ジョーダン5

ジョーダン6

ジョーダン1

USA NBA シカゴ ブルズ

ADIDAS アディダス

soph fcrb fragment

supreme シュプリーム

エアマックス AIRMAX エアフォース AIRFORCE

などお好きな方へ

9777590-1000

20230731end

ナイキ エアフォームポジット ワン プレミアム "ウィート" ヘイスタック/トラック ブラウン575420-70028cm US10ユーズドです。箱等の付属品はございません。何か気になる点あれば事前にコメントにて質問してください。作りがタイトなため普段履いているNIKEのシューズより0.5cmから1.0cmアップをおすすめします。製造から年数が経過しております。そのため劣化により今後ご使用の際に破損する可能性がございますのでご注意ください。「AIR FOAMPOSITE ONE」は1997年に"ANFERNEE"PENNY"HARDAWAY"氏のモデルとしてヒールに"PENNY"のシグネチャーロゴ"1CENT"が入って売り出されたNIKEを代表するバスケットシューズ。1993.4年頃から開発をスタートし、当時は技術が追い付かず発売まで数年を要したモデルで、"PENNY"はこの開発チームにプレイヤーとして助言するなど深い関りがあったことからシグネチャーモデルとは別で"PENNY"モデルとして売り出された背景があります。デザインを担当したのは"KOBE"シリーズのデザインも手掛けている"ERIC・AVAR"氏。今作はブーツからインスパイアされたデザインを採用したプレミアムモデル。アッパーはデュラバックを施し、靴ひもを通す部分のアイステイを合皮仕様に。さらにはシューレースを通す部分もメタルアイレットに変更し、シューレースはワークブーツに用いる細い丸紐タイプとなっています。2014年9月発売

