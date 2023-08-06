【在庫僅少】 ✨20%オフ✨アイロン スチームアイロン 1台2役 衣類スチーマー アイロン

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【脱臭・除菌・ダニ対応機能】弊店のスチームアイロンは、洗いにくいコートやジャケット、スーツなど、頻繁に洗濯できない衣類に最適です。 臭いと細菌を取り除くだけでなく、ダニを駆除効果もある。

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【1台2役衣類スチーマー】ハンガーやアイロン台に掛けて使用します。従来のアイロンのようにアイロン台に置くことも、ハンガーに掛けて素早くスチームすることも可能です。非常に使いやすいです。

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【安全保護機能搭載】内装に自動停止安全保護機能を搭載しています。 使用中に製品が一定の温度に達したとき、またはタンクの水が不足したときに、自動的に電源が切れます。 電気安全法におけるPSE技術基準の認定を受けています。 安心してお使いください。

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【コンパクト・持ち運び便利】コンパクトなデザインで場所を取らない。 旅行や出張の際にバックパックに収まるので、持ち運びに便利です。 家庭用でも、アイロンの置き場所に困ることはありません。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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