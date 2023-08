ご覧いただきありがとうございます。

ファングジョーカー様専用出品



ユナイテッドアローズで購入したニューバランスのスニーカーです。

購入してから自宅の周りを試し履きしただけの極美品です。

少しサイズが大きかったようなので、出品することにしました。

購入日は5月4日で、購入したばかりです。

ぜひご検討よろしくお願いいたします。

タグは外してしまっていますが、外箱・タグともすべて揃っています。

【商品説明】

70年代を席巻したニューバランスのランニングシューズのレトロなシルエットをベースに、目を惹くビッグNロゴを配したレイヤードスタイルとラギッドで厚みのあるソールユニットで、シンボリックにアレンジした「XC-72」から新色が登場。

環境にやさしいエコな材料と作業工程で仕上げたサステナビリティプログラム対象商品です。

メーカー品番:UXC72QJ

販売価格:13,200円

#ユナイテッドアローズ

#ニューバランス

#25cm

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 未使用に近い

