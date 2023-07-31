【最安値】 ノートパソコン　466　Core i7 13インチ ジャンク ノートPC

商品名：NEC 中古ノートパソコン ジャンク

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□□□商品詳細□□□

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【型番】Lavie PC-GN246W1G4

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【CPU】Core i7 5500U 2.40GHz

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【メモリー】DDR3 8GB

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【ハードディスク】なし

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【OS】なし

【美品】Microsoft Surface Pro 4 キーボード&ペン付き

【ドライブ】なし

【高スペック】NEC VersaPro★新品SSD★i 5★SSD★８GB★

【有線LAN】なし

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【無線LAN】あり IEEE802.11b/g/n

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【液晶】13.3インチ ワイド

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【付属品】パソコン本体/ACアダプター/バッテリー

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【その他】Windows10 11 のインストール完了できない

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インストール途中の再起動の際に必ず最初の工程に戻る

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詳細に関しては、メーカーURLを参照下さい。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品名：NEC 中古ノートパソコン ジャンク□□□商品詳細□□□【型番】Lavie PC-GN246W1G4【CPU】Core i7 5500U 2.40GHz【メモリー】DDR3 8GB【ハードディスク】なし 【OS】なし【ドライブ】なし【有線LAN】なし【無線LAN】あり IEEE802.11b/g/n【液晶】13.3インチ ワイド【付属品】パソコン本体/ACアダプター/バッテリー【その他】Windows10 11 のインストール完了できない インストール途中の再起動の際に必ず最初の工程に戻る詳細に関しては、メーカーURLを参照下さい。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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