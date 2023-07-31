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【最安値】 ノートパソコン　466　Core i7 13インチ ジャンク ノートPC

商品の説明

商品名：NEC 中古ノートパソコン ジャンク
okayan様専用

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□□□商品詳細□□□
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【型番】Lavie PC-GN246W1G4
パナソニック 16GB 新品1TB Let's Note CF-SZ6 美品
【CPU】Core i7 5500U 2.40GHz
macbook air 2015年モデル 13インチ 充電器付き
【メモリー】DDR3 8GB
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【ハードディスク】なし
MacBook Air (13-inch.2017) 128GB
【OS】なし
【美品】Microsoft Surface Pro 4 キーボード&ペン付き
【ドライブ】なし
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【有線LAN】なし
MacBookAir13.3 スペースグレイ
【無線LAN】あり IEEE802.11b/g/n
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【液晶】13.3インチ ワイド
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【付属品】パソコン本体/ACアダプター/バッテリー
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【その他】Windows10 11 のインストール完了できない
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　　　　　インストール途中の再起動の際に必ず最初の工程に戻る
Panasonic ノートパソコン Let's note CF-SZ5

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詳細に関しては、メーカーURLを参照下さい。

MacBook Pro 2016 15インチ i7 16GB 2TB アップル

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態やや傷や汚れあり

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商品名：NEC 中古ノートパソコン ジャンク□□□商品詳細□□□【型番】Lavie PC-GN246W1G4【CPU】Core i7 5500U 2.40GHz【メモリー】DDR3 8GB【ハードディスク】なし 【OS】なし【ドライブ】なし【有線LAN】なし【無線LAN】あり IEEE802.11b/g/n【液晶】13.3インチ ワイド【付属品】パソコン本体/ACアダプター/バッテリー【その他】Windows10 11 のインストール完了できない　　　　　インストール途中の再起動の際に必ず最初の工程に戻る詳細に関しては、メーカーURLを参照下さい。

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態やや傷や汚れあり

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1分钟前

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a531256

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コメント (7)

a531256
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