【SALE／60%OFF】 night yoh様専用【新品未着用タグ付】good 5tore ホワイト 長袖 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

GN103 logo long t-shirt - off white

goodnight5toreオンラインにて購入致しました。

SnowManのメンバーもこちらのブランドの商品を着用しています。

品番 GN103 logo long t-shirt - off white

カラー ホワイト

サイズ フリーサイズ FREE SIZE

Free size

shirt length:64.5cm

chest :79cm

shoulder width:57cm

sleeve length:63.5cm

未開封で透明の袋に入れたまま自宅保管しております。

何かご質問、ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。最後までお読み頂きありがとうございます。

自宅保管の為神経質な方はご入札をご遠慮くださいませ。当方ペットなし、非喫煙者でございます。

#韓国ファッション

#韓国ブランド #ジャニーズ #SnowMan

#スノ #スノ着用 #渡辺翔太 #佐久間大介

#阿部亮平 #ラウール #向井康二 #スノ担

#ジャニオタ

snowman

岩本照

深澤辰哉

渡辺翔太

宮舘涼太

佐久間大介

ラウール

阿部亮平

目黒蓮

向井康二

韓国

BEEP

good night 5tore

goodnight5tore

good night store

goodnightstore

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

