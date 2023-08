素敵でユニークな TXT MOA棒 K-POP/アジア

公式

TXT ペンライトセット

TOMORROW X TOGETHER

Official light stick

TXT ぬいぐるみ ヨンジュン

当日発送可能です!

※写真の物、全て

・アウトボックス

・ペンライト

・フォトカード 5枚 (メンバー全員)

・ストラップ

・収納バッグ

⭕️新品未開封 何も抜いていません⭕️

^_^

即購入可能です^_^

海外製品のため箱に発送時の傷や汚れ等がある場合もございますのでご理解ある方にお願いします。

写真を参考にしてください^_^

また未開封商品のため内容物に関しては対応できません。

また初期不良等対応いたしかねますのでご理解ある方のみお願いしますm(_ _)m

電池はついておりません。

当日発送をいたしますが、

天候等その他の事情により宅配業者等の配送が

遅れた場合など責任は負えません。ご了承ください。

コメント中に他の方が購入した場合でも責任は負えません。

tomorrowxtogether

トゥモローバイトゥギャザー

トゥバ

TxT

txt

スビン

ヨンジュン

ボムギュ

テヒョン

カンテ

ヒュニンカイ

SOOBIN

YEONJUN

BEOMGYU

TAEHYUN

HUENINGKAI

moa

もあ棒

モア棒

ペンラ

ライト

ファンクラブ

正規品

本物

品切れ

売切れ

日本

ジャパンツアー

ライブ

big hit

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

