モデル: KLEZ HONG KONG KLEZ MODEL

8.375inch 21.2cm × 81.5cm

〜POLAR SKATE CO〜

ポンタス・アルヴが手掛けるスウェーデン発の

大人気デッキカンパニーの一品です。

感度高めのスケーターから絶大なる支持を得ています!

※写真7枚目、ビニールに破れがあります。

※観賞用で壁にかけていました。

デッキサイズ···8.375 inch

カラー···グレー

ボードの種類···その他

商品の情報 ブランド ポラール 商品の状態 新品、未使用

ポーラーのスケートボード(デッキのみ)モデル: KLEZ HONG KONG KLEZ MODEL8.375inch 21.2cm × 81.5cm〜POLAR SKATE CO〜ポンタス・アルヴが手掛けるスウェーデン発の大人気デッキカンパニーの一品です。感度高めのスケーターから絶大なる支持を得ています!※写真7枚目、ビニールに破れがあります。※観賞用で壁にかけていました。デッキサイズ···8.375 inchカラー···グレーボードの種類···その他

