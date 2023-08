☆いいねしておくといい事あるかも☆

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●着用感→L

サイズ表記→

●実寸サイズ(平置き)

着丈→63cm

身幅→57cm

肩幅→59cm

袖丈→51cm

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

●素材

アクリル 50%

ウール 40%

ポリエステル 10%

●カラー

ブルー 青

ネイビー 紺

●ポイント

︎︎︎︎︎︎☑︎なんとも言葉にしづらいカッコ良さのある幾何学模様

︎︎︎︎︎︎☑︎重ね着で使いやすいVネック

︎︎︎︎︎︎☑︎奥行きのある色使いで大人の雰囲気

●状態

これからもたくさんお使い頂けます^_^

●管理番号

253010780

NS92

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度プロフィールをご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

