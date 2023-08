1994年にロンドンのタワーレコードで

Run The Jewels / Run The Jewels 新品未開封



7インチ★PINK FLOYD★Point Me At The Sky UK C

購入した重量盤ビニールレコードセットです

HUMBLE PIE★As Safe As Yesterday UK Pink



ピンクフロイド レコード

【音飛び】

【直筆サイン付国内盤】マッコイ・タイナー/フライ・ウィズ・ザ・ウインド



「nobody else but me」ベティ・ベネット LPレコード

"スレイブ ドライバー"中一箇所

g-rap5枚セット 最終値下げ



ブートレッグ THE SEX PISTOLS 超希少名盤‼︎ LP盤

"不明曲"中一箇所

JURASSIC5 - QUALITY CONTROL THE WOOD BOX



限定盤 エソテリック 「ドヴォルザーク 交響曲第9番 新世界より」未開封&新品

"タイム ウィル テル"中一箇所

Thebeatles 1962~1966 国内初版盤テストプレス美品 ビートルズ

ラベルセンターズレの為、溝をグルー が侵食している

レコード CD Prince Eye Records 450 - 454



Chet Baker チェットベイカー シングス レコード LP

今では中々入手困難になってきた

The Peter Ivers Band - Terminal Love

ボブマーリーのビニールレコードです

Madonna 4MINUTES ✕ GIVE IT 2 ME "W 7インチ"



限定盤 We Are King レコード LP ウィー・アー・キング ソウル

8枚組 1セット

Bob Marley & The Wailers LPレコードセット



10枚セット TOM WAITS LP レコード

Tuff Gongの盤面刻印から

LP Los Fabulosos Cadillacs4 ネオスカ neo ska



do they know it’s crismas 新品です。

ボブの自宅兼スタジオ

UKオリジナルレア盤!【LP】The Electric Soft Parade



ATARI TEENAGE RIOT ALEC EMPIREレコード 5枚セット

(56hope road.Kingston)にあった

【ALL 333円~1,111円均一】90's HIPHOP R&B中古レコード



【新品】John Lennon GIMME SOME TRUTH レコード

Tuff Gong工場製と思われます(刻印写真参照)

送料込み【帯、ライナー】LP ポポロ・エース オーロラよりの使者



Xaver Fischer Trio- Visit From A Goddess

探していた"逸品"ここに出土

PEREGRINE★Songs Of Mine UK Westwood オリジナ



EAST SHORE - Bronze LPレコード(2nd、ピンク盤)

パッケージの存在感が半端なく

tha dogg pound / dogg food 未開封



ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ 国内盤レコード 希少 美品!

観てよし、聞いてよし、手にしてよし

希少レア【レコード】ビートルズ物語



MILES DAVIS NYラベル VOLUME.1 BLUE NOTE LP

所有欲を満たしてくれる

NIRVANA Incesticide LP カラービニール レア



US盤 両面JW2/JW2ファーストプレス SEX PISTOLS NEVER

一期一会なお品です

【激レア】the wake 7inch



ビル・エヴァンス コンプリート・リバーサイド・レコーディング

写真が全てです

【限定盤】The Sick, The Dying... And The Dead



screeching weasel US POP PUNK 廃盤LP

今回キズ確認の為初めて全曲に針を落としました

希少US盤レコード The Virgin Suicides ヴァージンスーサイズ



NOFX アナログレコード5枚セット ステッカー付き

ほぼ新品です

Ya Ho Wha 13 - Penetration , An Aquarian



【UKオリジナル】ビートルズ アビーロード 盤質美品 フルコーティングジャケット

ノークレーム、ノーリターンでお願いしします

Mick Ronson / 十番街の殺人 7"シングルレコード



G-RAP King Mackee Dee マイナーG

よろしくお願いします

【レコード】希少美品 Iron maiden / A Real Live One



Chronixx - Chronology LP レコード



Strong Arm Steady - Stoney Jackson 2LP

#bobmarley #tuffgong

move up blackman/tyrone taylor



ソング オブ フリーダム ボブマーリー & ウェイラーズ ジャマイカプレス

#ボブマーリー #タフゴング

MYSTERY OF OUR LOVE/CHRISTY( お宝発見!)



Orangeレコード ハリー スタイルズ Harry’s house

#ソングオブフリーダム

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

1994年にロンドンのタワーレコードで購入した重量盤ビニールレコードセットです【音飛び】"スレイブ ドライバー"中一箇所"不明曲"中一箇所"タイム ウィル テル"中一箇所 ラベルセンターズレの為、溝をグルー が侵食している今では中々入手困難になってきたボブマーリーのビニールレコードです8枚組 1セットTuff Gongの盤面刻印からボブの自宅兼スタジオ(56hope road.Kingston)にあったTuff Gong工場製と思われます(刻印写真参照)探していた"逸品"ここに出土パッケージの存在感が半端なく観てよし、聞いてよし、手にしてよし所有欲を満たしてくれる一期一会なお品です写真が全てです今回キズ確認の為初めて全曲に針を落としましたほぼ新品ですノークレーム、ノーリターンでお願いししますよろしくお願いします#bobmarley #tuffgong#ボブマーリー #タフゴング#ソングオブフリーダム

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

※新品未開封レコードが最安値 デヴィッド・ボウイ 限定盤Neil Young/ Mirror Ball レコード 2枚組 U.S.盤最終価格Horase Silver doin’ the thing USオリジ盤世界4万枚限定 レコード Michael Jackson スリラー【ABC様専用】Tenderness + slave disco 12LP Susan Cadogan LEE PERRY LOVERS TROJANMILLENCOLIN ミレンコリン LPレコード 3枚と7インチレコード2枚Doomsday Project (original)レゲエレコードセロニアス・モンク Thelonious Monk ミステリオーソ美品レア盤