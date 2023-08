優先配送 Supreme / Nike Air Force 1 Low 26 スニーカー

アイテム名:Supreme 23S/S

アイテム名:Supreme 23S/S Supreme / Nike Air Force 1 Low シュプリーム × ナイキ エアフォース1ローサイズ:26.0cm / US 8カラー : ホワイト 商品状態:新品未使用・タグ付き・付属品完備。 ボックスロゴステッカー付き。購入先 : 6/18 Supremeオンライン。未試着。製品・箱などの初期キズ・スレ・ほつれや潰れなど気になさる方のご購入はお控えください。商品すり替え防止の為、返品・キャンセルは受け付けません。ご理解の上のお取引を宜しくお願い致します。#NIKEsupreme nike air force 1 26

