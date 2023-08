《フォロー割》実施中!

benine9 ビナイン ウール2タックワイドシルエットテーパードパンツ

《おまとめ買い割引》併用可!お得にゲットしてくださいね♡

needles Narrow Track Pant Poly Smooth



定価29,700円 アントレアミentre amis スラックス 春夏用

ご覧頂きありがとうございます(^^)

WOOL MOHAIR TOROPICAL 2TUCK COCON FIT

人気ブランド「インコテックス」の大人気のスラックスです!

【人気】タイトブースプロダクション ペイズリー バギー スラックス

色は黒とグレーのストライプです!

10d9 メゾンマルジェラ 21ss ワイドパンツ 50

腰ヒモ・タックが特徴的!抜け感を演出します!

リラクス グルカパンツ サイズ46THE RERACS

上質ウール(100%)を使用したの贅沢な仕様!

ストレート XS ネイビー オレンジ 5

薄手ですので春夏秋におすすめなアイテムです!

visvim 22SS HAKAMA PANTS SANTOME 2

状態はキズ・シミ等なく中古美品です!

新品 needles トラックパンツ ストレート イエロー



極美品 INCOTEX インコテックス ウールパンツ グレー 春夏秋 サイズ48

#Piki_Tanの古着アイテム一覧

IRENISA 23SS ツータックワイドパンツ 高島涼

↑全てのアイテムもチェック♡

80s comme des garçons homme wool slacks



【新品未使用/純正タグ付き】TATRAS タトラス メンズ パンツ サイズ2

#Piki_Tanのボトムス一覧

ジェイリンドバーグのゴルフパンツ 32 新品未使用

↑全ボトムスをチェック♡

90年代 ラルフローレン リネンスラックス Ralph laulen w32



22ss kaptain sunshine スラックス サイドシームレス

【商品について】

新品同様品 Dior 22Fall Travis scott着用 ラップパンツ

ブランド:INCOTEX ( インコテックス )

New Balance WTT104 WIDE TAPERED FIT

サイズ表記:38

20AW Needles ストレート トラックパンツ Mサイズ

ウエスト : 約73cm

80s デッドストック ベイカー パンツ 30 軍パン ミリタリー アメリカ

ヒップ : 約86cm

lad musician パンツ

わたり幅 : 約23cm

Hand-Dyed Canvas Trousers オルゲイユ orgueil

股上 : 約25.5cm

MAATEE&SONS / Piped Chino Before 52

股下:約61cm

KOLOR / 21SS コーティングウール トラウザーズ

裾幅:約16.5cm

【早い者勝ち】portar classic モールスキンクロップドパンツ

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

未使用 DESCENTE デサント 撥水 ノータック 立体裁断 ストレッチパンツ



VIGANO ラルディーニ セット

仕様・特徴:スラックス クロップドパンツ センタープレス 腰ヒモ付 ウール100% 日本製 裏地なし

Needles studious別注 ナロートラックパンツ Mサイズ



70s Levi's SPORTSWEAR KNITS フレアパンツ アンカー柄

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは状態欄と画像を参照して下さい。

【超希少!!】リーバイス517スタプレアメリカ製フレアパンツ 90s 紺 3



STA-PREST スタプレ ヴィンテージ テーパード

■状態・画像について

【パブリックトウキョウ】 オルタネイトリラックスパンツ ダークグレー

・出品商品は1点物の中古品がほとんどの為、商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。

【MARNI/マルニ】ヴィンテージスラックス/チェック/ダークネイビー系



コムデギャルソン オムプリュス ゴールド リネンスラックス 07SS PLUS

・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

ラルフローレン ブラックレーベル コーデュロイスラックスパンツ/29R



•80’s USA製 Levi’s ACTION SLACKS ブラック w36

■商品について

FARAH One tuck Wide Pants

・主に中古品を扱っています。新品レベルのお求めの方、古着に抵抗がある方は、購入をご遠慮下さい。

un/unbient unum別注 easy trousers boots



オーダー スラックス 3本SET

■発送について

ストレート S ブラック グリーン イエロー 51

・商品を圧縮してお送りする場合がございます。

OAMC 22AW ARGON PANTS サイズ28



wackomaria ワコマリア PLATED TROUSERS スラックス

↓複数購入がお得♡商品はこちらから♡

美品【Milok】 box tuck strech check slacks

#Piki_Tanの古着アイテム一覧

アンダーカバー パンツ undercover 3 ネイビー

#Piki_Tanのボトムス一覧

【未使用】ルーマニア製『GTA』コットンチノパンツ46小紋柄



kolor 16aw 切り返しパンツ

【管理】K1256

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インコテックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《フォロー割》実施中! 《おまとめ買い割引》併用可!お得にゲットしてくださいね♡ご覧頂きありがとうございます(^^)人気ブランド「インコテックス」の大人気のスラックスです!色は黒とグレーのストライプです!腰ヒモ・タックが特徴的!抜け感を演出します!上質ウール(100%)を使用したの贅沢な仕様!薄手ですので春夏秋におすすめなアイテムです!状態はキズ・シミ等なく中古美品です!#Piki_Tanの古着アイテム一覧↑全てのアイテムもチェック♡#Piki_Tanのボトムス一覧↑全ボトムスをチェック♡【商品について】ブランド:INCOTEX ( インコテックス )サイズ表記:38ウエスト : 約73cmヒップ : 約86cmわたり幅 : 約23cm股上 : 約25.5cm股下:約61cm裾幅:約16.5cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。仕様・特徴:スラックス クロップドパンツ センタープレス 腰ヒモ付 ウール100% 日本製 裏地なし■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは状態欄と画像を参照して下さい。■状態・画像について・出品商品は1点物の中古品がほとんどの為、商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。■商品について・主に中古品を扱っています。新品レベルのお求めの方、古着に抵抗がある方は、購入をご遠慮下さい。■発送について・商品を圧縮してお送りする場合がございます。↓複数購入がお得♡商品はこちらから♡#Piki_Tanの古着アイテム一覧#Piki_Tanのボトムス一覧【管理】K1256

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インコテックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美しい斜文GIORGIO ARMANIジョルジオアルマーニ肉厚キュプラパンツ56美品 グラフペーパー イズネス コラボパンツ美品 18SS ESSAY エッセイ P-1 タック パンツ カーキ 225N▲(美品)PRADA スラックス 黒 サイズS 52NEAT WOOL HOPSACK | WIDE TYPE I - NAVYAURALEE ウールマックスギャバジン スラックス ブラック オーラリーCOMOLI 直営店限定 ウールドローストリングパンツ 23ss サイズ2raf simons 20ss パンツメンズ y2k ペイント ワイドパンツ 袴パンツ モード グランジ パンク【新品】アタッチメント ステュディオス別注2タックワイド テーパード スラックス