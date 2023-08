数量限定セール 'Doodle Mr.Doodle for print Ukraine' 版画

Mr.Doodle ミスタードゥードルが

妻の母国のウクライナへの支援の為に2日間限定で販売された

チャリティー ポスターです

3 colour giclee Archival pigment print on 310gsm matte paper. 40x40cm Open edition, logo printed in bottom right, unsigned.

送られてきた未開封のポスター用筒のままでお送りします。

24時間以内に発送します

個人情報伏せたインボイスのコピーを送付します。

【注意事項】

・未開封になりますので、細かい傷や汚れががある場合がございます。予めご了承ください☆

・すり替え防止の為、返品・返金はできません。

・落札後12時間以内に入金、

商品受け取り後6時間以内に受取通知頂ける方でお願いします。

・海外発送・手渡し不可

※新規の方や評価の悪い方は入札を取り消しさせていただく場合があります。

【購入後のお願い】

商品の都合上、すり替え防止の為、

返品はお受けできませんが、

配送トラブルも踏まえて、ヤマトから受け取りの際に、

配達人の目の前で開封してもらえると助かります。

破損が無いか確認したいと言えばその場で開封できて、

明らに配送時の問題があるという状態であれば、

受取拒否は出来ると思います。

開封が出来ない場合は、

ダンボール開封前から当方の荷物と分かるように

携帯などで動画を撮って頂き、

開封前に送り状が映る状態で撮影を始め、

開封→内容確認→状態の確認まで、

一連の動画を止めずに撮って下さい。

動画が無いと、証拠として提出出来ず、

私も事務局も配送業者も対応出来ませんので必ずお撮りください。

動画を撮らないで、万が一の事があった場合は

こちらでは何も対応はできません…。

C2Cアプリですので意思疎通が大事だと思いますので

何卒ご協力宜しくお願い致します

【配送方法】

ヤマト運輸

#kyne

#キネ

#長場雄

#花井祐介

#Backsideworks

#村上隆

#ロッカクアヤコ

#奈良美智

#Ly

#lypainter

#草間彌生

#空山基

#fanakapan

#kaws

#mattgondek

#tide

#madsaki

#be@rbrick

#medicomtoy

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

