【保障できる】 定価4万1800円 YUKI HASHIMOTOキュプラアシンメトリーシャツ　L シャツ

YUKI HASHIMOTO

ユウキハシモト

ハシモトユウキ

橋本祐樹

2020AW

キュプラ アシンメトリー

ラップシャツ 48 L

定価 38000円+税10%(税込 41800円)

【YUKI HASHIMOTO】

日本のファッションブランド。デザイナーは橋本祐樹。

ブランドコンセプトは「ニューオーダー(NEW ORDER)」。 ファッションが創り出した文化・歴史へ敬意を払ってデザインすることによって生まれる “新しい秩序”の創造を追求する。

デビューコレクションでは、中国のバッグメーカー「北山銅版画室(KITAYAMA STUDIO)」とのコラボレーションアイテムを発表。続く2019年秋冬には写真家・石川和人とコラボレーションし、石川の作品”Matter of light/印刷された情報”をキーワードしたコラボレーションアイテムを発表。

橋本祐樹は京都造形芸術大学出身。卒業後、アントワープ王立アカデミーに進学し学士課程修了後、クリスヴァンアッシュ、ラフ シモンズ、メゾン マルジェラのデザインアシスタントとして経験を積む。

2017年、アントワープ王立アカデミー修士課程へ進学。修士課程期間中に、中国のバッグメーカー「北山銅版画室(KITAYAMA STUDIO)」からのオファーを受け、 自身のデビューコレクションにてコラボレーションアイテムを同時発表。

サイズ48 (Lサイズ)

サイズ詳細

着丈78〜88cm

身幅64cm

肩幅74cm

袖丈67cm

素材 キュプラ

日本製

状態 【8/10】

特に目立つダメージも無く、

まだまだ活躍してくれるユーズドです。

4w25cifj

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

