✅はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます。

・当方の商品は、送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

嬉しいです。

フォロワー様には値引きあり、詳細はプロフに記載しております。

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

✅商品

ブランド: NIKE

ジャンル:ストリート

サイズ:海外Lサイズ(日本サイズXLくらい)

色柄:イエロー ブルー

MC TYSON が Where's My Roots? のPVで同型のセットアップを着用してます!

ここ数年、ルイヴィトン、アンブッシュ、シュプリーム、フィアオブゴッド、KITHなどの、ハイブランドがこぞってNBA とのコラボを盛んに行われてる大変人気の高い商品です!

ナイロン素材でゆったりとした質感です。ロゴは全て刺繍なのでプリントとは違いしっかりとした造りです!!中はメッシュ素材です。HIPHOP系の方達が好んで着ている印象です。

海外で購入しました。日本では入手困難ですのでこの機会に是非。

✅サイズ

平置き採寸

寸法

(素人採寸の為、誤差お許しください)

ジャケット

L:着丈:68 身幅:63||肩幅:53|袖丈:69|

パンツ

L:ウエスト:80||股上:30||股下:75||渡り幅:34||裾幅:14

✅商品状態

★【S】ランク

タグは取り外しましたが、新品未使用品でございます。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【JUNK】ジャンク

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

