【在庫一掃】 ラインステッチ Y's ワイドパンツ YAMAMOTO YOHJI その他

■ Y's ラインステッチ ワイドパンツ YOHJI YAMAMOTO

新品未使用タグ付き☆サードマガジン レースパンツ

■Product No：YH-P19-009

TRÈFLE +1 トレフルプラスワン 日本製スリットパンツ サイズ2 ブラック

■SIZE：1（S〜M相当）

【CW-X/ワコール】HZY399ジェネレーターモデル2.0下半身フルサポート

ヒップ : 114cm 股上 : 36cm 股下 : 53cm 総丈 : 86cm わたり : 39cm 裾幅 : 33cm

サカイ ウール サイドジップパンツ

ウエスト（ゴム、紐）: 74〜80cm

OJOS パンツ

■ 綿59% リネン41% , Made in JAPAN

GUCCI スパッツ M ブルー 青 花柄のアップリケ



シャネル パンツ ボトムス 長ズボン ココボタン ベージュ系 ゴールド



ドゥーズィエムクラス コルピエロ col pierrot サイドベンツパンツ

※掲載写真、一部お借りしています。

ビンテージ 80s シルバー メタリック ニットパンツ 美品 春夏

ペットなし、非喫煙者です。

CYAN TOKYO オーガンレイヤーワイドイージー



【mame kurogouchi】Pin Tuck Sweatpants



PLEATS PLEASE プリーツプリーズ サイズ 0 プリーツパンツ

カラー···ブラック

リッスンフレーバー✖️初音ミク ジャージパンツ

柄・デザイン···ストライプ

LIMI feu W/ギャバ ウエストレイヤードPT・A 黒S

季節感···春、夏、秋

CELINE セリーヌ DEPOSE フレアパンツ トリンオフ



美品 h.naoto Blood ゴシック レースアップパンツ 棺桶刺繍



Y's ラインステッチ ワイドパンツ YOHJI YAMAMOTO

知人に未使用品としてお譲り頂きましたが、イメージが合わなかったため出品させて頂きました。

バレリーナさま専用 ルフィル LE PHIL サイズ02 ブラック

ご購入希望の方はコメントをお願い致します。

【未使用】ファクトリエ ヴィンテージサテンのフレアパンツ モカベージュ



チア インパン＋シューズ



うさとの服＊usaato 藍染 ワイドパンツ

Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト

babylone バビロン BABYLONE ウォッシャブルシルクパンツ

pour homme プールオム

499 LEONARD SPORT パンツ76 大きいサイズ

Ground Y グラウンドワイ

【完売】シェリエ sheller 千鳥柄スカラZIPテーパードパンツ

YOHJI YAMAMOTO +NOIR ヨウジヤマモト ノワール

【美品】21SS TOGA ACETATE SATIN PANTS

Y's ワイズ

ツルちゃん様売約済 vintage クロスステッチ セットアップ 総刺繍 レース

Y-3 ワイスリー

高級ファビアナフィリッピの絶品ライトグレー！ルーチェループの極上サマー素材パンツ

COMME des GARCONS コムデギャルソン

ユーロスター 乗馬

ANN DEMEULEMEESTER アンドゥムルメステール

アークテリクス GORE-TEX beta ベータ パンツ ladies S

sacai サカイ

1017 ALYX 9SM ストレッチ レザーデビルパンツ アリクス

marni マルニ enfold エンフォルド

Shou様専用 ハウエルのTシャツと45Rのパンツ

MM6 エムエムシックス

マルニ/シルクツイードワイドパンツ

メゾン マルジェラ maison margiela

Emma Mulholland holiday パンツ

toga pulla トーガプルラnemeth ネメス

Kotohayokozawa プリーツパンツ

カラー···ブラック

正規 18SS Saint Laurent サンローランパリ ジップ スラックス

柄・デザイン···ストライプ

ドゥロワー Drawer テーパードパンツ ギンガムチェック 白×ネイビー

シルエット···ワイド

グッチ GUCCI パンツ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイズ 商品の状態 未使用に近い

■ Y's ラインステッチ ワイドパンツ YOHJI YAMAMOTO ■Product No：YH-P19-009■SIZE：1（S〜M相当）ヒップ : 114cm 股上 : 36cm 股下 : 53cm 総丈 : 86cm わたり : 39cm 裾幅 : 33cmウエスト（ゴム、紐）: 74〜80cm■ 綿59% リネン41% , Made in JAPAN※掲載写真、一部お借りしています。 ペットなし、非喫煙者です。カラー···ブラック柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋知人に未使用品としてお譲り頂きましたが、イメージが合わなかったため出品させて頂きました。ご購入希望の方はコメントをお願い致します。Yohji Yamamoto ヨウジヤマモトpour homme プールオムGround Y グラウンドワイYOHJI YAMAMOTO +NOIR ヨウジヤマモト ノワールY's ワイズY-3 ワイスリーCOMME des GARCONS コムデギャルソン ANN DEMEULEMEESTER アンドゥムルメステールsacai サカイ marni マルニ enfold エンフォルドMM6 エムエムシックスメゾン マルジェラ maison margielatoga pulla トーガプルラnemeth ネメスカラー···ブラック柄・デザイン···ストライプシルエット···ワイド季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイズ 商品の状態 未使用に近い

Jane Marple パンツ2019AW mamekurogouchi パンツ【美品】ESTNATION エストネーション ワイドパンツ スカートパンツビューティー&ユース イージーパンツプリーツプリーズの色パンツ日本製お値下げ中❗️ADORE予約完売品‼️ 定価¥67,000刺繍馬パンツ井上保美さん着用 45R Wクロスストレッチ馬比女 ジョッパーズパンツ 日本製美品 イッセイミヤケ プリーツパンツ フリンジ ブラック新品未使用 Merlette LEON マーレット レオン パンツ ブラック新品未使用タグ付き☆サードマガジン レースパンツ