IN UTERO / NIRVANA イン・ユーテロ

Special Limited Edition Disc

DGC-24607

クリア・ヴァイナル

シュリンク付き

機器がなく視聴確認していません。

ジャケットに ヤケ、色褪せ

いい色です。美味しそう。ソーダっぽい。

目視で確認する限り盤面良好です。

1993 Geffen Records Inc. Sub Pop Recordsとの特別契約により制作。クリア・ヴァイナルで25,000枚限定。

#NIRVANA

#ニルヴァーナ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

