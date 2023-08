希少 スレーキスタンプ ヴィンテージ 73年製 USA製 リーバイス Levi's

【ブランド】 Levi's

【 商品名 】73年製 66前期 スモールe デニムパンツ

【 カラー 】 インディゴ

【 付属品 】 なし

【商品説明】

Levi'sの73年製 66前期 スモールe デニムパンツ。

トップボタン裏6

スモールe

バックポケット裏シングルステッチ

スレーキスタンプ

赤耳

こちらの66前期はスモールeスレーキスタンプでしたので73年製で間違いないと思います。

66前期は内タグが多いのですが、初期はスレキスタンプ。

※66ビッグEから66前期(スモールe) への移行時期です。

移行期のとても希少なアイテムになります。

デニムは66ビッグEと同じ迫力になります。

ゴールデンサイズ・移行期のとても希少なヴィンテージアイテムになります。

気に入った方はこの機会に是非お願いいたします!

★サイズ★

表記 なし

(実寸約W35 実寸約L29(裾チェーンステッチ)

★実寸サイズ

ウエスト・・・・・・約44cm

股 上 ・・・・・・約32cm

股 下 ・・・・・・約74cm

裾 幅 ・・・・・・約22cm

★状態★

汚れやたたき補修ありますが、目立ったダメージはなく雰囲気抜群の状態です。

画像から確認お願いします。

裾はオリジナルチェーンステッチ。

【商品検索】

#dragon_メンズ

にて、古着を多数出品しております!

ぜひ、ご覧になってください。

↓メンズトップスのみの検索はこちらから↓

#dragon_ヴィンテージ

#dragon_メンズパンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

