air force 1 mid WHITE/CAROLINA BLUE

海外限定 ナイキ ウィメンズ AF1 プレミアム DN5463-100 29.0



new balanceニューバランス 1906R BLACK 26.5cm

96年製のNIKE AIR FORCE 1 MID CL SCノースカロライナブルーです。エアフォース1 MID CLSC ジュエルスウォッシュです。

REEBOK PUMP OMNI ZONE RETROリーボックオムニ26cm



シュプリーム ナイキ エアマックス98 TL SP ホワイト

デッドストックなので希少品です!

m990tc2 ニューバランス 26.5cm



HI-TEC SILVER SHADOW JSF

正規の箱は紛失したので代わりにParraの箱をお付けします。

LOUIS VUITTON TRAINER LINE SNKRS "WHITE"



NIKE AJ1 high OGブリーチド コーラル



NIKE AIR JORDAN11 ミッドナイトNAVY 27cm 《新品》

メインカラー···ホワイト、ブルー

ホカオネオネ CHALLENGER ATR7 メンズ

人気モデル···NIKE エアフォース1

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

air force 1 mid WHITE/CAROLINA BLUE96年製のNIKE AIR FORCE 1 MID CL SCノースカロライナブルーです。エアフォース1 MID CLSC ジュエルスウォッシュです。デッドストックなので希少品です!正規の箱は紛失したので代わりにParraの箱をお付けします。メインカラー···ホワイト、ブルー人気モデル···NIKE エアフォース1

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HERMES エルメス 41.5 メンズ 27cm程度 スニーカー 赤 レッドNIKE DUNK LOWレトロ スニーカーNike by you エアフォース1 カスタム ガムソール LEX新品❗️人気完売❗️ Nike Dunk Low Retro26.5 DR5540-002 ゴー フライイー NIKE GO FLYEASEW AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW 新品 27.5cmそーだい様専用 ナイキ エアマックス 90 ゴルフシューズ