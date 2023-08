□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

U.S.AIR FORCEミリタリージャケット

☆ご覧頂きましてありがとうございます☆

STORE 和彩です。

出品者の好きなアイテム、主に革製品を多く取り扱っております。

これから順次商品を出品していく為、ご興味があれば、フォローの程よろしくお願いします。

☑️アイテム

CRAFTMANSHIP 復刻 スウェーデン軍 SWEDISH ARMY モーターサイクルジャケット メンズ ミリタリージャケット 緑系

☑️商品説明

スウェーデン軍の中でも主に60〜70年代に採用されていたモーターサイクルジャケットは、ボックス型のショート丈のダブルブレストが特徴です。

洗いのかかった風合いの良いコットンキャンバスを使用し、オリーブは長年着込んだようなビンテージ感のある雰囲気を再現してます。

☑️サイズ

XLサイズ

肩幅:59cm

身幅:77cm

袖丈:68cm

着丈:72cm

平置き実寸。

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

☑️商品状態

状態:S

購入後、2回ほどしか着用しておらず、ほぼ新品時と状態は変わらないです。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED品

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つ傷や汚れあり 【D】目立つ傷や汚れあり、使用は可能

【N】新品、未使用品、デッドストックなど 【J】ジャンク品

☑️素材

コットン:100%

☑️発送について

基本的にらくらくメルカリ便にて、購入後1〜2日以内に発送します。

梱包サイズの都合上、圧縮して包装します。

袋を開けると空気が入り、元の状態に戻りますが、シワなどが残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

☑️その他、注意事項

商品は自宅マンションにて保管しております。

ペットや喫煙者はおりません。

#スウェーデン軍

#モータサイクルコート

#ミリタリー

#60s

#ミリタリー

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 未使用に近い

