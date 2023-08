■商品名

Engineered Garments FATIGUE PANT

■色:ブラック・BLACK・黒

■生産国:アメリカ

■素材:コットンダブルクロス

■サイズ

ウエスト46cm(平置き)

総丈106cm

股下75cm

わたり34cm

裾幅21cm

(※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。)

3,4枚目の画像のように切り返しを使った凝ったデザインと

なっております。状態は良いですし、古着に慣れている方であれば問題なく使用出来る商品だと思いますが、完璧をお求めの方や神経質な方は購入をお控え下さい。

カラー...ブラック

パンツ丈...フルレングス

素材...コットン

シルエット...ストレート

股上...レギュラー

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

