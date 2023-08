ご覧頂きありがとうございます☺︎♫

匿名配送

値下げ不可*

一点物で早い物勝ちです

ショルダーバッグ 斜め掛け ポシェット レザー 肩掛け バック ミニショルダーバッグ 黒牛革 クロスボディ ドイツホック スプリングホック チャーム付き 古着 ゴールド金具 型押し USA製 ビンテージ ヴィンテージ アメリカ製

グラブタンレザー 牛革 チャーム付き

濃茶 ダークブラウン ブラウン

チョコレートブラウン

ヴィンデージショップにて購入しました

オールドコーチが好きで集めておりますが

どなたかに活用して頂けたらと思います☺︎♫

希少USA製

ドイツホック

オールドコーチです*

ビンテージライクな雰囲気が魅力的です。

とっても素敵なデザインに色合いです♫

カジュアルにフォーマルに使い回し抜群です!

様々なシーン、コーディネートに活躍してくれます。

チョコレートブラウンのお色が可愛く

トレンチコートに合わせても素敵です!

ヴィンテージ 古着 との相性バッチリ♪

(サイズ)

タテ16cm

ヨコ19cm

マチ6cm

ショルダー121cm

(お好みで結んでも可愛いです♫)

(型番)

N-0252 247

大きなダメージはありませんが、

ヴィンテージなので

スレやキズはあります。

ヴィンデージ、

古着慣れしているお方よろしくお願いします☺︎

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます☺︎♫匿名配送値下げ不可*一点物で早い物勝ちですCOACH コーチ OLD COACH オールドコーチ ショルダーバッグ 斜め掛け ポシェット レザー 肩掛け バック ミニショルダーバッグ 黒牛革 クロスボディ ドイツホック スプリングホック チャーム付き 古着 ゴールド金具 型押し USA製 ビンテージ ヴィンテージ アメリカ製 グラブタンレザー 牛革 チャーム付き 濃茶 ダークブラウン ブラウン チョコレートブラウンヴィンデージショップにて購入しましたオールドコーチが好きで集めておりますがどなたかに活用して頂けたらと思います☺︎♫希少USA製ドイツホックオールドコーチです*ビンテージライクな雰囲気が魅力的です。とっても素敵なデザインに色合いです♫カジュアルにフォーマルに使い回し抜群です!様々なシーン、コーディネートに活躍してくれます。チョコレートブラウンのお色が可愛くトレンチコートに合わせても素敵です!ヴィンテージ 古着 との相性バッチリ♪(サイズ)タテ16cmヨコ19cm マチ6cmショルダー121cm(お好みで結んでも可愛いです♫)(型番)N-0252 247大きなダメージはありませんが、ヴィンテージなのでスレやキズはあります。ヴィンデージ、古着慣れしているお方よろしくお願いします☺︎

