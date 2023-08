【内容】

【未使用に近い】EMPORIO ARMANI レザー ローカットスニーカー

2023年4月22日に公式アプリCONFIEMEDにて購入しました。

到着翌日に通勤で5時間ほど履きました。

デザインはとても気に入っていたのですが、どうしてもサイズが合わず足が痛くなりそうだったので売却します。

もともと売るつもりがなかったため、箱などの付属品は捨ててしまいました。

とても気に入っていたため、私自身はスニーカーダンクにて29.0cmの物を買い直しました。

29.0cmの箱と付属品をつけて発送する予定です。

【状態】

都内の電車通勤と車の運転で5時間ほど使用しただけなのできれいだと思います。

基本的にかかとは擦らないように歩いているのでソールの擦れはないと思います。

その他の状態は写真を確認いただければ幸いです。

【発送方法】

29.0cmの箱に入れたあとに、スニダンのダンボールに入れて発送します。

他でも出品していますのでそちらで落札された場合は、こちらの出品を削除します。

不明な点がありましたらコメントいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

【商品名】

adidas A.B. Gazelle Indoor Blondey McCoy

【型番】

IF0200

#adidas

#Other

#adidasA_B_GazelleIndoorBlondeyMcCoy

メインカラー...ホワイト, ブラック, グリーン

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

