⏩ブランド

DRISE VAN NOTEN × 蜷川実花

#ドリスヴァンノッテンはこちらから

⏩サイズ:48

肩幅:約44.0

裄丈:約90.0

身幅:約56.0

着丈:約102.0

※多少の誤差はご了承下さい。

⏩カラー

マルチカラー

⏩素材

ポリエステル

⏩コンディション

新品未使用

⏩コメント

定価 :約20万円

伝統的な流れを残しながらもオリジナリティあふれるファブリックや、洗練されたレイヤードスタイルを特徴に、独自の新しい解釈でエクスクルーシブなデザインを生み出す<ドリス ヴァン ノッテン>。今季は、映画監督やフォトグラファーとしての顔持つ蜷川実花氏とのコラボレーションが実現。同ブランドがコレクション自体で日本のアーティストとタッグを組むのは、今回が初となる。

⏩注意事項

※取扱品が多いので、着用画像なでのご要望にお答えできません。

※画像をよくご覧になってご納得の上でご購入くださいませ。

※新品でもレザーや特有の素材は傷がある場合がございますので予めご了承下さい。神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドリスヴァンノッテン 商品の状態 新品、未使用

