私の商品に興味を示して頂き、ありがとうございます。

こちらの商品はSECCHIARI MICHELE×BEAMSスエードシューズ レオパードになります。

その他にも、多数コーディネートできるアイテムを出品していますので、#RK古着部屋 をあわせてお願いいたします。

【ポイント】

BALLYのとてもスタイリッシュなレザースニーカーです。

【サイズ】

表記:8D → 26cmくらい

【状態】

ソールに減りがあります。

レザー部に擦れがあります。

その他使用感ありますが、まだまだ履いていただけると思います。

【梱包】

元箱はないため、プチプチで保護して紙袋もしくは段ボールに入れて発送します。

【その他】

商品画像は極力実際の色目に近づくように心がけておりますが、見ているモニターにより実際とは異なるように見える場合がありますので、ご理解願います。

また、商品状態に関しては、あくまでも主観を記載しております。

感覚の違いによるクレーム等はご容赦願います。

中古品に理解のない方、神経質な方の入札はご遠慮願います。

細かいこと気にされない方よろしくお願いします。

質問や確認等あればコメントください。

#RK古着部屋

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド バリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

