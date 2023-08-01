最新エルメス スーパータクマー 【希少】ペンタックス 前期型 f2 35mm レンズ(単焦点)

前期型なので後玉に黄変がありません。希少レンズです。

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G AFS50MMF1.8G



7artisans 35mm F0.95 マイクロフォーサーズ



#ED02 Canon EF 100mm goodfriend3010様専用

★出品物

★パナソニック LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.

・レンズ本体

SONY FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM

・おまけのレンズフィルター(前玉保護)

激レア Nikkor-S Auto 5cm F2 9枚絞りニッコール

※レンズキャップは下記オプションでおつけできます。

Nikon NIKKOR Z 20mm/f1.8 S



【美品】sel24F18ZA 本日だけハッピーサンデー割引



※訳 キヤノン SUPER-CANOMATIC LENS R 58mm F1.2

★オプション

NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE

タクマー純正レンズキャップは、前1,200円、後600円でおつけできます。ご購入前にコメントいただければページを編集いたします。

■美品■ ニコン Nikon Ai NIKKOR 28mm F2.8 広角単焦点



SONYフルサイズミラーレス対応！50mm F1.4 単焦点レンズサードパーティ



Canon Lens EF 40mm 1:2:8 STM

★状態

未使用品 Helios-44-2 58mm f2 ぐるぐるボケ ヘリオス 12

・外観

《希少》RICOH XR RIKENON 50mm F1.4 【光学美品】

使用に影響のない経年劣化や小キズ程度があります。

【単焦点レンズ】 CANON EF-M 22mm F2 STM



FUJIFILM X 交換レンズ フジノン XC35mmF2

・レンズ

【値下げ交渉可】Canon 単焦点マクロレンズ EF-S35mm F2.8

前玉に多めの拭きキズ、後玉のへりに少し点クモリがあります。ファインダー越しでは影響は感じませんが、撮影環境次第では影響あるかもしれません。写りに影響するようなゴミ、カビなどはありません。

《希少》AUTO CHINON 55mm F1.4 《富岡光学製》【並品】



沈胴型 Carl Zeiss Jena Sonnar 5cm f2 ツァイス

・動作

七工匠 7Artisans 55mm F1.4 APS-C Eマウント ソニー用

絞りやピントリングは動作します。無限遠確認済みです。

❤️翌朝発送❤️オリンパス G.ZUIKO 50mm F1.4レンズ ❤️



【極上品】M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm EZ シルバー

※記載内容以外は未確認です。記載内容以上の細かい状態を気にする方は、専門店でお買い求めください。

超美品★BRONICA NIKON NIKKOR-P 75mm F2.8 S2用



Minolta-td 45mm f2.8 パンケーキ オールドレンズ



Carl Zeiss Jena DDR MC Flektogon 2.4/35

★マウント

美品 ヤシカ YASHINON DS-M 50mm F1.7 オールドレンズ

M42マウント

新品級 NIKON AI-S NIKKOR 50mm f1.8 MF Y095



TTARTISAN 28mm F5.6 Leica Mマウント



❁明るい単焦点❁高速AF❁キャノン EF 40mm F2.8 STM

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めしださま専用FUJIFILM XF30mmF2.8 R LM WR Macro

★★ 同梱購入 ★★

FE 50mm F1.8 SEL50F18F

複数購入いただける方は、発送サイズが変わらない限り、1品追加につき370円値引きいたします。

【難あり】キャノン CR 50mm f1.8 コパルシャッター M-39マウント

ご希望の方は、ご購入前に全てのお品物にコメントください。

SMC PENTAX-FA 645 75mm F2.8 ペンタックス 中判レンズ

※発送サイズが上がる場合、割引額が小さくなります。

hassel用carlzeiss distagon 50mm f4 ジャンク



TAMRON SP 35mm F/1.8 Di VC USD【値下げしました】

⬇M42マウントのレンズはこちら⬇

【美品】AF-S NIKKOR 58mm F1.4G Fマウント【ニコン】

#M42マウント_カルナス

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 交換レンズ



美品！現在の最優秀レンズの一つ！CONTAX Planar 135mm AEG

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単焦点レンズ H-H014 14mm 2.5 / ワイコンDMW-GWC1



ペンタックス 645 SMC L.S 75mm F2.8 #10679



しろれんさん専用Canon EF50mm F1.8 STM

★★最後に★★

美品 Tamron SP 90mm F2.8 MACRO ニコン用

プロフィール内に、お取引について重要なことが記載しておりますので、あらかじめご確認ください。

超美品！SMC takumar 50mm F1.4 オールドレンズ



希少 Canon FD28mm F2 S.S.C.

どうぞよろしくおねがいします。

sony 単焦点レンズ F1.8 SEL50F18



【整備済】Pentax Auto-Takumar 55mm F1.8 ゼブラ柄

#オールドレンズ

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

前期型なので後玉に黄変がありません。希少レンズです。★出品物・レンズ本体・おまけのレンズフィルター(前玉保護)※レンズキャップは下記オプションでおつけできます。★オプションタクマー純正レンズキャップは、前1,200円、後600円でおつけできます。ご購入前にコメントいただければページを編集いたします。★状態・外観使用に影響のない経年劣化や小キズ程度があります。・レンズ前玉に多めの拭きキズ、後玉のへりに少し点クモリがあります。ファインダー越しでは影響は感じませんが、撮影環境次第では影響あるかもしれません。写りに影響するようなゴミ、カビなどはありません。・動作絞りやピントリングは動作します。無限遠確認済みです。※記載内容以外は未確認です。記載内容以上の細かい状態を気にする方は、専門店でお買い求めください。★マウントM42マウント————————————————————————★★ 同梱購入 ★★複数購入いただける方は、発送サイズが変わらない限り、1品追加につき370円値引きいたします。ご希望の方は、ご購入前に全てのお品物にコメントください。※発送サイズが上がる場合、割引額が小さくなります。⬇M42マウントのレンズはこちら⬇#M42マウント_カルナス————————————————————————★★最後に★★プロフィール内に、お取引について重要なことが記載しておりますので、あらかじめご確認ください。どうぞよろしくおねがいします。#オールドレンズ

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

希少 美品FUJICA EBC FUJINON SF 85mm F4 M42SONY FE50 F1.8 ほぼ新品同様 SEL50F18F美品 Carl Zeiss Distagon 28mm f/2.8 T* AEJ中判カメラRZ67用☆Mamiya sekor z 110㎜ f/2.8✨美品✨Nikon Ai-s NIKKOR 50mm F1.8✨パンケーキ✨