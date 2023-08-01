最新エルメス スーパータクマー 【希少】ペンタックス 前期型 f2 35mm レンズ(単焦点)

前期型なので後玉に黄変がありません。希少レンズです。
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G AFS50MMF1.8G
7artisans 35mm F0.95 マイクロフォーサーズ
#ED02 Canon EF 100mm goodfriend3010様専用
★出品物
★パナソニック LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
・レンズ本体
SONY FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM
・おまけのレンズフィルター(前玉保護)
激レア Nikkor-S Auto 5cm F2 9枚絞りニッコール
※レンズキャップは下記オプションでおつけできます。
Nikon NIKKOR Z 20mm/f1.8 S
【美品】sel24F18ZA 本日だけハッピーサンデー割引
※訳 キヤノン SUPER-CANOMATIC LENS R 58mm F1.2
★オプション
NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE
タクマー純正レンズキャップは、前1,200円、後600円でおつけできます。ご購入前にコメントいただければページを編集いたします。
■美品■ ニコン Nikon Ai NIKKOR 28mm F2.8 広角単焦点
SONYフルサイズミラーレス対応！50mm F1.4 単焦点レンズサードパーティ
Canon Lens EF 40mm 1:2:8 STM
★状態
未使用品 Helios-44-2 58mm f2 ぐるぐるボケ ヘリオス 12
・外観
《希少》RICOH XR RIKENON 50mm F1.4 【光学美品】
使用に影響のない経年劣化や小キズ程度があります。
【単焦点レンズ】 CANON EF-M 22mm F2 STM
FUJIFILM X 交換レンズ フジノン XC35mmF2
・レンズ
【値下げ交渉可】Canon 単焦点マクロレンズ EF-S35mm F2.8
前玉に多めの拭きキズ、後玉のへりに少し点クモリがあります。ファインダー越しでは影響は感じませんが、撮影環境次第では影響あるかもしれません。写りに影響するようなゴミ、カビなどはありません。
《希少》AUTO CHINON 55mm F1.4 《富岡光学製》【並品】
沈胴型 Carl Zeiss Jena Sonnar 5cm f2 ツァイス
・動作
七工匠 7Artisans 55mm F1.4 APS-C Eマウント ソニー用
絞りやピントリングは動作します。無限遠確認済みです。
❤️翌朝発送❤️オリンパス G.ZUIKO 50mm F1.4レンズ ❤️
【極上品】M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm EZ シルバー
※記載内容以外は未確認です。記載内容以上の細かい状態を気にする方は、専門店でお買い求めください。
超美品★BRONICA NIKON NIKKOR-P 75mm F2.8 S2用
Minolta-td 45mm f2.8 パンケーキ オールドレンズ
Carl Zeiss Jena DDR MC Flektogon 2.4/35
★マウント
美品 ヤシカ YASHINON DS-M 50mm F1.7 オールドレンズ
M42マウント
新品級 NIKON AI-S NIKKOR 50mm f1.8 MF Y095
TTARTISAN 28mm F5.6 Leica Mマウント
❁明るい単焦点❁高速AF❁キャノン EF 40mm F2.8 STM
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めしださま専用FUJIFILM XF30mmF2.8 R LM WR Macro
★★ 同梱購入 ★★
FE 50mm F1.8 SEL50F18F
複数購入いただける方は、発送サイズが変わらない限り、1品追加につき370円値引きいたします。
【難あり】キャノン CR 50mm f1.8 コパルシャッター M-39マウント
ご希望の方は、ご購入前に全てのお品物にコメントください。
SMC PENTAX-FA 645 75mm F2.8 ペンタックス 中判レンズ
※発送サイズが上がる場合、割引額が小さくなります。
hassel用carlzeiss distagon 50mm f4 ジャンク
TAMRON SP 35mm F/1.8 Di VC USD【値下げしました】
⬇M42マウントのレンズはこちら⬇
【美品】AF-S NIKKOR 58mm F1.4G Fマウント【ニコン】
#M42マウント_カルナス
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 交換レンズ
美品！現在の最優秀レンズの一つ！CONTAX Planar 135mm AEG
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単焦点レンズ H-H014 14mm 2.5 / ワイコンDMW-GWC1
ペンタックス 645 SMC L.S 75mm F2.8 #10679
しろれんさん専用Canon EF50mm F1.8 STM
★★最後に★★
美品 Tamron SP 90mm F2.8 MACRO ニコン用
プロフィール内に、お取引について重要なことが記載しておりますので、あらかじめご確認ください。
超美品！SMC takumar 50mm F1.4 オールドレンズ
希少 Canon FD28mm F2 S.S.C.
どうぞよろしくおねがいします。
sony 単焦点レンズ F1.8 SEL50F18
【整備済】Pentax Auto-Takumar 55mm F1.8 ゼブラ柄
#オールドレンズ
希少 美品FUJICA EBC FUJINON SF 85mm F4 M42
商品の情報
|商品のサイズ
|ペンタックスKマウント
|ブランド
|ペンタックス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
SONY FE50 F1.8 ほぼ新品同様 SEL50F18F
美品 Carl Zeiss Distagon 28mm f/2.8 T* AEJ
中判カメラRZ67用☆Mamiya sekor z 110㎜ f/2.8
✨美品✨Nikon Ai-s NIKKOR 50mm F1.8✨パンケーキ✨
前期型なので後玉に黄変がありません。希少レンズです。★出品物・レンズ本体・おまけのレンズフィルター(前玉保護)※レンズキャップは下記オプションでおつけできます。★オプションタクマー純正レンズキャップは、前1,200円、後600円でおつけできます。ご購入前にコメントいただければページを編集いたします。★状態・外観使用に影響のない経年劣化や小キズ程度があります。・レンズ前玉に多めの拭きキズ、後玉のへりに少し点クモリがあります。ファインダー越しでは影響は感じませんが、撮影環境次第では影響あるかもしれません。写りに影響するようなゴミ、カビなどはありません。・動作絞りやピントリングは動作します。無限遠確認済みです。※記載内容以外は未確認です。記載内容以上の細かい状態を気にする方は、専門店でお買い求めください。★マウントM42マウント————————————————————————★★ 同梱購入 ★★複数購入いただける方は、発送サイズが変わらない限り、1品追加につき370円値引きいたします。ご希望の方は、ご購入前に全てのお品物にコメントください。※発送サイズが上がる場合、割引額が小さくなります。⬇M42マウントのレンズはこちら⬇#M42マウント_カルナス————————————————————————★★最後に★★プロフィール内に、お取引について重要なことが記載しておりますので、あらかじめご確認ください。どうぞよろしくおねがいします。#オールドレンズ
商品の情報
|商品のサイズ
|ペンタックスKマウント
|ブランド
|ペンタックス
|商品の状態
|やや傷や汚れあり