20年程前LAで購入後クローゼット保管してありました。

断捨離にて出品します。

日本で発売されていたか不明ですが、希少かと思います。

薄めの少し光沢のあるジャージ生地

シルバーライン入り。

旧タグ 上下タグ色違い。

経年使用感はあります。

サイプレスヒルが来日した時にBリアルが

同じジャージを着用してたのでとても大事にしてました。

柄・デザイン・・・ロゴ・ワンポイント

カラー・・・ブラック×シルバー

サイズ平置き採寸

パンツ 全長106 裾ゴム

トップス 縦73×横65×袖丈(襟元~80

チカーノ ラテン ハードコア snoop dogg ビギーhiphop

ビンテージ eminem nas death row デスロウ ピットブル

n.w.a nwa icecube eazy-e dr.dre dr dreサイプレスヒルcypress hillicecubeKanye west Jayz nwa gangstarr atribecalledquest wutangclan

def jam raptees tommy boy hip hop beastie boys

wu-tang clan sade dmx a tribe called quest powell

thrasher zorlac independent truck old ghosts

The cure Drake ROB ZOMBIE CYPRESS HILL

サイプレスヒル SLIPKNOT RAGE AGAINST THE MACHINE MARILYN MANSON KOZIK BAD RELIGION

AALIYAH DENNIS RODMAN CHICAGO BULLS プライオリティレコーズ ウエストコースト トラヴィスパーカー サウスゲイトNIKE EMINEM ICE CUBE LAURYN HILL SADE TRAVIS SCOTT BIGGIE 2PAC TLC?PANTERA CRADLE OF FILTH NIRVANA レイジDINOSAUR JR BJORK

RED HOT CHILI PEPPERS RADIOHEAD SONIC YOUTH KURT COBAIN TRAVIS SCOTT JERRY LORENZO 80s 90s 00s

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジョーカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

