PEPLUM by YOSHIKI HISHINUMA

ペプラム

ヨシキ ヒシヌマ

菱沼 良樹

ポップコーン生地

シワ加工

ロングスカート

裾フリル

ストレッチ素材

イッセイミヤケ から独立した日本を代表する

世界的デザイナーの一人、ヨシキヒシヌマ

ヨシキヒシヌマの得意とするシワ加工のプリーツ、伸縮性のある生地で裾はフリルとなってます。

お色はネイビー、裏生地はついておりません。

透け感はないと思いますが、気になる方はインナー着用おすすめします。

プリーツプリーズや

ISSEY MIYAKEが好きな方にもお勧めします。

◾︎サイズ 2

ウエスト 約26cm(総ゴム)

総丈 約84cm

平置き実寸サイズになります。

素人採寸ですので、誤差はご了承下さい

購入先:大手リサイクルショップにて購入

【状態について】

使用感なくキレイなお品物です。

完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。

小さく折りたたんで梱包するので郵送の際のシワなどはご了承お願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 未使用に近い

