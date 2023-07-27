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【年間ランキング6年連続受賞】 光触媒　人工観葉植物　フェイクグリーン　アーバンアレカパーム1.7m 植物/観葉植物

商品の説明

#太郎在庫確認一覧
アガベ チタノタ　阿修羅　子株　オテロイ
⇧ ⇧
多肉植物 アガベ　チタノタ　姫厳竜 特選極上小株 4株同梱 発根済
こちらクリック、一発確認
【強刺】アガベ　FO-076

ハオルチア　ブラックオブツーサ糊斑
ウォールグリーン、フラワー、フェイク、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️
DOGMA様専用　メキシカーナ　サボテン
⚠️市場価格79000円
多肉植物アガベ チタノタ 姫型ホリダ 強曲刺 強棘 極上美株2株

masses鉢のみです。エボリスピナはつかないです。
⚠️サイズ約 幅60×奥行65×高さ170cm
♡幹太♡フィカスベンガレンシス♡大型♡8号♡沖縄苗♡鉢ごと♡
※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。
Ys専用
器FRP （アーバンタイプ・メタリックグレー）
BOTANIZE GOUJIN -SEN- L size 〝□〟
サイズ：約 上面320mm 底面225mm 高さ500mm
アガベ　パリー　ライムストリーク　発根済み

現地球 発根済 パキポディウム グラキリス 姫野翔太 鉢つき

オリーブの木,た植物/観葉植物 シプレッシーノ『綺麗な樹形。全長約170㌢』

チャメロップス　フミリス　ボルケーノ

ঔৣ麻美ঔৣ様
⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。
ココスヤシ　（85）

フィカス　ウンベラータ　1

特選　ブーファン　ハエマンソイデス

MASA☆様専用　アガベ　チタノタ　鬼爪　雪峰
光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。
ビカクシダ ビーチィー コルク壁掛け　観葉植物

【オマケ有】特大　アロエ　マルロシー　鬼切丸
人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。　
大鉢　Φ19cm 陶器鉢　オマージュ　⑨ invisible ink 2

LAW様専用　フラワーロックとマスク　黒バラ　タカラ　当時物 廃盤 未使用 希少

MRW2スモークツリー接木鉢物大苗2品種セット
【抗ウィルス】
アガベ　氷山⑦ 細葉良型
強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。
専用ラカンマキ１５本

ビカク玉仕立て 　P.wandae 〜ドリナリア・リギデュラの芽つき 〜
【抗菌】
4韓国苗 多肉植物美苗ラブリーローズ 100苗3-4cm
可視光条件で優れた効果
kikko 鉢　scar

HAL様専用 ユッカデスメティアーナ　　♯１ ♯２　　３株
【VOC分解】
FO-76 NO NAME 親株　写真現品　アガベ　チタノタ
吸着ではなく、しっかり分解
ハオルチア 赤い鳥 極上斑

ビカクシダ　scofield tatsuta スコフィールドタツタ　胞子培養
【防臭】
MSNR様専用　送料込　発根済　グラキリス　鉢ごと　迷彩のような
悪臭3種（アンモニア、硫化水素
激レア！耐寒性ユッカ　グロリオサ縞中斑入りライジングサン◇ドライガーデン錦　南国
（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果
【これは凄い】石付け楓盆栽★ 紅葉 皐月 黒松 赤松 五葉松 真柏

特価SALE⑬！素晴らしいホワイトタイガー！トップカット！極上の斑入り！極太茎！

専用　美種　レア　アガベ　吉祥冠錦　白中斑　鉢ごと発送＋姫吉祥冠錦　抜き苗発送

クロロフィツム　アマニエンセ

イチジク　デル・セン・ジャウメ・グラン　Del Sen Jaume Gran

ビカクシダ　P.Ghost （ゴースト）

マドカズラ 斑入り モンステラ アダンソニー　102

エスロッコ　テラコッタ　鉢 ①

アデニア グロボーサ 発根済み
★★★★★★★★★★★★★★★★
大型　胡蝶蘭　自然種　原種　花芽２つ　ヒエログリフィカ　洋ラン　洋蘭
#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日
ライチ苗　取木　ノーマイチ　タイサン　6号サイズ　2本セット

パキポディウム伊藤ハイブリッド　valiem鉢付

アガベ　チタノタ　スーパーXXX

2株　斑入りモンステラデリシオーサタイ　コンスタレーション　イエローモンスター

GW2スモークツリー接木高さ70cm鉢物大苗2品種セット

オプンチア属(団扇サボテン)/☆「ガラパゴス？ピリフェラ？」☆2連の子吹き良株

アガベ　チタノタ　烈炎　子株2個付き　中株　オテロイ　美株　有望株

オアハカ現地株　発根済み

アガベ　チタノタ　ゴリ猫　レッドキャットウィーズル

ココスヤシ 【樹高:約120㎝】 ヤシの木 JU23

最終値下げ (コレクション)オペルクリカリアデカリー 根挿 発根済み

neru111 様 専用　VALIEM warp S XS セット

ビカクシダ☆特大細葉☆P.Mt.kitshakood thin☆キッチャクード

【Ryo様専用】V02 アガベ ライムストリーク

ブラヘアアルマータ B

多肉植物 アガベ　チタノタ　赤猫　大株 レッドキャットウィーズル

コノフィツム Chrisocruxum SH2275 実生株11頭　授粉済み

アガベ　チタノタ　鬼爪極上 セール中

Burnt Embers

アガベクリームスパイク4株、BOTANIZE化粧砂2つセット

アガベ　チタノタ　羽毛

光触媒　人工観葉植物　フェイクグリーン　ドラセナ　幸福の木1.8

佐藤 健太様専用L7。L34 アガベ 白鯨レッドキャットウィーズル2株同梱

火鉢　アンティーク　木製

ココスヤシ《H＝約1.3m》14

植木鉢　リメイク鉢　ブルーローズセット

W2 アガベ　チタノタ 牡丹葉白鯨 陽炎 強棘 狂刺 球形包葉形 極美極上株

フェイクグリーン　最終値下げ

光触媒　人工観葉植物　ウォールグリーン　フェイクグリーン　スマイラックスツリー

シーザー 凱撒 アガベ チタノタ caesar 超有望株 コレクション株 gg1

アガベ　チタノタ　姫厳竜(鬼爪)　胴切り株

斑入り ユッカ バリエガータ③【アロイフォリア センジュラン】現品発送

多肉植物　錦　ルノーディーン　カット苗　699

限定 吉光窯 kikko 鉢 POT 芽の巣山 CCC

アガベチタノタ　チヂレ強棘　親株

センナメリディオナリス 現地株
#壁掛け♯ガラス♯花瓶♯盆栽#多肉植物#苔♯園芸#ガーデニング#一輪挿し#ドライフラワー#陶器#プレゼント#ギフト♯入学♯花束♯退職祝♯引越し♯エアープランツ♯米寿♯お中元♯お歳暮♯仏花♯お盆光の楽園945K70059800.59200

選別株 特美 大苗 アガベ ボビコルヌータ 鉢付き宅急便送料込み

商品の情報

商品の状態新品、未使用

新品未使用VALIEM WILLING PLANT SOIL HOLDER

レッドキャットウィーズル　安心鉢ごと発送

アガベ チタノタ 白鯨 強棘狂刺短葉厚葉
#太郎在庫確認一覧 ⇧ ⇧こちらクリック、一発確認ウォールグリーン、フラワー、フェイク、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️⚠️市場価格79000円⚠️サイズ約 幅60×奥行65×高さ170cm※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。器FRP （アーバンタイプ・メタリックグレー）サイズ：約 上面320mm 底面225mm 高さ500mm⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。　【抗ウィルス】強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。【抗菌】可視光条件で優れた効果【VOC分解】吸着ではなく、しっかり分解【防臭】悪臭3種（アンモニア、硫化水素（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果★★★★★★★★★★★★★★★★#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日#壁掛け♯ガラス♯花瓶♯盆栽#多肉植物#苔♯園芸#ガーデニング#一輪挿し#ドライフラワー#陶器#プレゼント#ギフト♯入学♯花束♯退職祝♯引越し♯エアープランツ♯米寿♯お中元♯お歳暮♯仏花♯お盆光の楽園945K70059800.59200

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【年間ランキング6年連続受賞】 光触媒　人工観葉植物　フェイクグリーン　アーバンアレカパーム1.7m 植物/観葉植物

39分钟前

【年間ランキング6年連続受賞】 光触媒　人工観葉植物　フェイクグリーン　アーバンアレカパーム1.7m 植物/観葉植物

¥59,800 ¥32,292

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c84437a

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光触媒 光の楽園 アレカパーム 高さ 1.5m 【インテリアグリーン 大型

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光触媒 人工観葉植物光の楽園 ゴムの木1.8mフェイクグリーン 人工観葉植物 直営店限定商品 | 花と観葉植物の専門店 光の楽園

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フェイクグリーン 光触媒 造花 人工 観葉植物 インテリア 造花ドットコム 「リアル スパイラル パキラ 高さ110~115cm 幅55cm 奥行50cm」 【白丸ポット付】 ※鉢は取り外し可能 観葉樹 リビング オフィス 83027

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