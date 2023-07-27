【年間ランキング6年連続受賞】 光触媒　人工観葉植物　フェイクグリーン　アーバンアレカパーム1.7m 植物/観葉植物

#太郎在庫確認一覧

アガベ チタノタ 阿修羅 子株 オテロイ

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多肉植物 アガベ チタノタ 姫厳竜 特選極上小株 4株同梱 発根済

こちらクリック、一発確認

【強刺】アガベ FO-076



ハオルチア ブラックオブツーサ糊斑

ウォールグリーン、フラワー、フェイク、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️

DOGMA様専用 メキシカーナ サボテン

⚠️市場価格79000円

多肉植物アガベ チタノタ 姫型ホリダ 強曲刺 強棘 極上美株2株



masses鉢のみです。エボリスピナはつかないです。

⚠️サイズ約 幅60×奥行65×高さ170cm

♡幹太♡フィカスベンガレンシス♡大型♡8号♡沖縄苗♡鉢ごと♡

※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。

Ys専用

器FRP （アーバンタイプ・メタリックグレー）

BOTANIZE GOUJIN -SEN- L size 〝□〟

サイズ：約 上面320mm 底面225mm 高さ500mm

アガベ パリー ライムストリーク 発根済み



現地球 発根済 パキポディウム グラキリス 姫野翔太 鉢つき



オリーブの木,た植物/観葉植物 シプレッシーノ『綺麗な樹形。全長約170㌢』



チャメロップス フミリス ボルケーノ



ঔৣ麻美ঔৣ様

⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。

ココスヤシ （85）



フィカス ウンベラータ 1



特選 ブーファン ハエマンソイデス



MASA☆様専用 アガベ チタノタ 鬼爪 雪峰

光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。

ビカクシダ ビーチィー コルク壁掛け 観葉植物



【オマケ有】特大 アロエ マルロシー 鬼切丸

人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。

大鉢 Φ19cm 陶器鉢 オマージュ ⑨ invisible ink 2



LAW様専用 フラワーロックとマスク 黒バラ タカラ 当時物 廃盤 未使用 希少



MRW2スモークツリー接木鉢物大苗2品種セット

【抗ウィルス】

アガベ 氷山⑦ 細葉良型

強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。

専用ラカンマキ１５本



ビカク玉仕立て P.wandae 〜ドリナリア・リギデュラの芽つき 〜

【抗菌】

4韓国苗 多肉植物美苗ラブリーローズ 100苗3-4cm

可視光条件で優れた効果

kikko 鉢 scar



HAL様専用 ユッカデスメティアーナ ♯１ ♯２ ３株

【VOC分解】

FO-76 NO NAME 親株 写真現品 アガベ チタノタ

吸着ではなく、しっかり分解

ハオルチア 赤い鳥 極上斑



ビカクシダ scofield tatsuta スコフィールドタツタ 胞子培養

【防臭】

MSNR様専用 送料込 発根済 グラキリス 鉢ごと 迷彩のような

悪臭3種（アンモニア、硫化水素

激レア！耐寒性ユッカ グロリオサ縞中斑入りライジングサン◇ドライガーデン錦 南国

（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果

【これは凄い】石付け楓盆栽★ 紅葉 皐月 黒松 赤松 五葉松 真柏



特価SALE⑬！素晴らしいホワイトタイガー！トップカット！極上の斑入り！極太茎！



専用 美種 レア アガベ 吉祥冠錦 白中斑 鉢ごと発送＋姫吉祥冠錦 抜き苗発送



クロロフィツム アマニエンセ



イチジク デル・セン・ジャウメ・グラン Del Sen Jaume Gran



ビカクシダ P.Ghost （ゴースト）



マドカズラ 斑入り モンステラ アダンソニー 102



エスロッコ テラコッタ 鉢 ①



アデニア グロボーサ 発根済み

★★★★★★★★★★★★★★★★

大型 胡蝶蘭 自然種 原種 花芽２つ ヒエログリフィカ 洋ラン 洋蘭

#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日

ライチ苗 取木 ノーマイチ タイサン 6号サイズ 2本セット



パキポディウム伊藤ハイブリッド valiem鉢付



アガベ チタノタ スーパーXXX



2株 斑入りモンステラデリシオーサタイ コンスタレーション イエローモンスター



GW2スモークツリー接木高さ70cm鉢物大苗2品種セット



オプンチア属(団扇サボテン)/☆「ガラパゴス？ピリフェラ？」☆2連の子吹き良株



アガベ チタノタ 烈炎 子株2個付き 中株 オテロイ 美株 有望株



オアハカ現地株 発根済み



アガベ チタノタ ゴリ猫 レッドキャットウィーズル



ココスヤシ 【樹高:約120㎝】 ヤシの木 JU23



最終値下げ (コレクション)オペルクリカリアデカリー 根挿 発根済み



neru111 様 専用 VALIEM warp S XS セット



ビカクシダ☆特大細葉☆P.Mt.kitshakood thin☆キッチャクード



【Ryo様専用】V02 アガベ ライムストリーク



ブラヘアアルマータ B



多肉植物 アガベ チタノタ 赤猫 大株 レッドキャットウィーズル



コノフィツム Chrisocruxum SH2275 実生株11頭 授粉済み



アガベ チタノタ 鬼爪極上 セール中



Burnt Embers



アガベクリームスパイク4株、BOTANIZE化粧砂2つセット



アガベ チタノタ 羽毛



光触媒 人工観葉植物 フェイクグリーン ドラセナ 幸福の木1.8



佐藤 健太様専用L7。L34 アガベ 白鯨レッドキャットウィーズル2株同梱



火鉢 アンティーク 木製



ココスヤシ《H＝約1.3m》14



植木鉢 リメイク鉢 ブルーローズセット



W2 アガベ チタノタ 牡丹葉白鯨 陽炎 強棘 狂刺 球形包葉形 極美極上株



フェイクグリーン 最終値下げ



光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン スマイラックスツリー



シーザー 凱撒 アガベ チタノタ caesar 超有望株 コレクション株 gg1



アガベ チタノタ 姫厳竜(鬼爪) 胴切り株



斑入り ユッカ バリエガータ③【アロイフォリア センジュラン】現品発送



多肉植物 錦 ルノーディーン カット苗 699



限定 吉光窯 kikko 鉢 POT 芽の巣山 CCC



アガベチタノタ チヂレ強棘 親株



センナメリディオナリス 現地株

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

#太郎在庫確認一覧 ⇧ ⇧こちらクリック、一発確認ウォールグリーン、フラワー、フェイク、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️⚠️市場価格79000円⚠️サイズ約 幅60×奥行65×高さ170cm※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。器FRP （アーバンタイプ・メタリックグレー）サイズ：約 上面320mm 底面225mm 高さ500mm⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。 【抗ウィルス】強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。【抗菌】可視光条件で優れた効果【VOC分解】吸着ではなく、しっかり分解【防臭】悪臭3種（アンモニア、硫化水素（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果★★★★★★★★★★★★★★★★#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日#壁掛け♯ガラス♯花瓶♯盆栽#多肉植物#苔♯園芸#ガーデニング#一輪挿し#ドライフラワー#陶器#プレゼント#ギフト♯入学♯花束♯退職祝♯引越し♯エアープランツ♯米寿♯お中元♯お歳暮♯仏花♯お盆光の楽園945K70059800.59200

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

選別株 特美 大苗 アガベ ボビコルヌータ 鉢付き宅急便送料込み新品未使用VALIEM WILLING PLANT SOIL HOLDERレッドキャットウィーズル 安心鉢ごと発送アガベ チタノタ 白鯨 強棘狂刺短葉厚葉