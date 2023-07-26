ランキング2022 iIiann Ioeb 切り返しチェスターコート テーラードジャケット

ご覧いただきありがとうございます。

リングヂャケット テーラードジャケット バルーン ブラウン



COMME des GARCONS HOMME DEUX 3Bリネンジャケット

代官山のハリウッドランチマーケットで¥80000程で購入しました。

HUGO BOSS テーラードジャケット ヘリンボーン ツイード ブルー XL



ジョンローレンスサリバン テーラードジャケット 裏地 総柄 ブラック 34サイズ

ボディは、毛１００％で暖かいです。

iIiann Ioeb 切り返しチェスターコート

袖は、毛100%のツイード生地です。袖の裏地はポリエステル100%になっているので、袖を通す際も滑りがいいです。お尻までかくれてくれるので暖かいです。編み目が凝っていてとても素敵です。

BARBA (バルバ) シャツジャケット

サイズはMとしていますが、元々はサイズがなくフリーサイズだったと記憶しております。

Kolor PERPETUAL カラー フランネル テーラードジャケット

クリーニング済みです。

SHAREEF ダブルジャケット サイズ1

一番上のボタンホールが摩擦でややほつれてしまいまして、セルフリペアしております。あまりうまく出来なくて少し歪んでおります。上手な方やプロでしたら、歪みもなくなるかと思います。

【バーバリーブラックレーベル】テーラードジャケット ウィンドウペーン タマムシ色



【最終値下げ】Theory ジャージ素材

全体的には目立った傷や汚れもなく、まだまだ着ていただけるかと思います。

S.E.H KELLY エスイーエイチケリーNORTHERN IRISH PIN



5351プールオム ワッフルクロスドビーノッチ テーラードジャケット

◼️サイズ（㎝）

【セットアップ販売中】DulcamaraよそいきオーバーJK ブラック サイズ0

着丈:約83

kmriiケムリ ロングジャケットメンズ1

肩幅:約53

Y's for Men ワイズフォーメン テーラードジャケット SIZE M

袖丈:約50

[ホーマンド]ベージュ テーラドジャケット 大人上品 メンズ ウール カシミヤ

バスト:約100

ディオールオム ジャケット



★美品★ バレンシアガ BALENCIAGA ジャケット Nissy着用

◼️色

CARUSO カルーゾ ホップサック jacket

本体:ネイビー

Jil Sander ジルサンダー コーティングジャケット ダブルジャケット

袖:グレー系

【vintage】麻 リネン調 シングル テーラードジャケット 背抜き 深緑



beams plus ダブルブレザー L

iIiann Ioeb

チルコロ1901 テーラードジャケット 46

イリアンローブ

サリバン/セットアップ/カットオフ

カラー···ブルー

T-jacket. ジャケット ストライプ 茶系 コットンストレッチ 美品

柄・デザイン···チェック

ひろ様 ご成約済 Yohji Yamamoto プールオム レーヨン 黒

素材···ウール

CESARE ATTOLINI アットリーニ シルク混ジャケット

フード···フードなし

ポールスミス ゼニア セットアップスーツ

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イリアンローヴ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。代官山のハリウッドランチマーケットで¥80000程で購入しました。ボディは、毛１００％で暖かいです。袖は、毛100%のツイード生地です。袖の裏地はポリエステル100%になっているので、袖を通す際も滑りがいいです。お尻までかくれてくれるので暖かいです。編み目が凝っていてとても素敵です。サイズはMとしていますが、元々はサイズがなくフリーサイズだったと記憶しております。クリーニング済みです。一番上のボタンホールが摩擦でややほつれてしまいまして、セルフリペアしております。あまりうまく出来なくて少し歪んでおります。上手な方やプロでしたら、歪みもなくなるかと思います。全体的には目立った傷や汚れもなく、まだまだ着ていただけるかと思います。◼️サイズ（㎝）着丈:約83肩幅:約53袖丈:約50バスト:約100◼️色本体:ネイビー袖:グレー系iIiann Ioebイリアンローブカラー···ブルー柄・デザイン···チェック素材···ウールフード···フードなし季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イリアンローヴ 商品の状態 やや傷や汚れあり

j.press originals ジェイプレス ブレザー ネイビー Mサイズニューバランス NEW BALANCE the city ピケ ジャケット美品 J.PRESS 金ボタン 紺ブレ ブレザー ジェイプレス【紳士の佇まい】バーバリーブラックレーベル スーツジャケット ノバチェック 黒色バーバリースーツETRO カシミヤ テーラードジャケット 50/エトロ チェック エルボーパッチ544★ CHAPS RALPH LAUREN テーラードジャケット 金ボタンma+ エムエークロス 1フックテーラードジャケット 44