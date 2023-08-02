【年間ランキング6年連続受賞】 デルフィニウム様専用 各種パーツ

ご覧いただきありがとうございます⸜(* ꒳ * )⸝⋆*

コンパクトBOX 剣槍型クリスタルガラス イルミネーション ライトアップ 電飾用



天珠ワールドNo.93 天地

国産 ワックスコード蝋引き紐になります。

s-1720B 宝石質★天然石 特殊カットアソート



アンティーク 天然ブルートパーズ彫刻 ルース

丸紐 5mm

⭐︎ 【天然】ゲーサイトインアメジスト リング s925



済 positive.u3u様 ご専用

2番色×50ｍ

⭐︎【天然】アメジスト ルース 22.4g

3番色×30m

オビツ11★ミディブライス★13点set

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⭐︎【天然】タイチンクオーツ ルース 貔貅 50g



E5 英字タグ

合計 140m

【フォント数エグい】横型ショップシール／ギフト箱・アクセサリー梱包の仕上げにも



(★M0421-10)『新店舗セール』天然アウイナイト 0.035ct



K-5580 ジャンピング猫チャーム レジンパーツ

【素材】 綿 70％

天然パライバクォーツ クオーツ 2.53ct ルース

【芯】 混紡30％

●モンモン様専用ページ●



オレンジグリーンアベンチュリン10mm



可愛い❣️ トルマリン蝶々



K-5948 ジャンピング猫(蛍シリーズ) レジンパーツ

確認の上ご購入お願いします。

hono0721様専用



ヒバ丸棒【ぜれんさんオーダー商品】



サファイア ティールサファイア 他★オーバル ルース セット 15個★m5055

20ｍでも購入頂けますが、コメント後専用を作らせて頂きますのでよろしくお願いしますm(_ _)m

天然 トルマリン ルース 7.2g



天然 ピンクオパール 11.251ct



デルフィニウム様専用

同封で200円引きさせて頂きますのでよろしくお願いします(^-^)

マーブルボタン



天然ラリマー ルース33.8g



【高級】プラチナタイチンルチルクォーツルース23.8*14.5*9.6mm



スワロフスキー デコ まとめ売り 大量

ハンドメイド、かばん作り、巾着の紐、ラッピング等にお使い頂けます(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

M-574激渋血赤ホワイトハーツ一連116粒8ミリ玉！

他にも用途は沢山⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

(M0323-2)『2.3mm』非加熱バイオレットサファイア 0.064ct



パワーストーン 天然石 ミックスクンツァイト クンツァイト ピンク スフェーン



【バラ売り不可】天然ルビー ルース3個

環境により色味が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

17.7g-22.7mm 天然無処理 ラリマー 丸玉



スモーキールチル スモーキールチルクォーツ 原石 ルチルクォーツ タイタンルチル

自宅保管ですのて、ご理解よろしくお願いしますm(_ _)m

東花 小分け済 プリザーブドフラワーアジサイ (アナベル ミントブルー 大地農園



激レア‼︎ 白黒 線珠 蓮花 金銭鈎 宝瓶 蓮花三眼 ミニ

切り売りになります、ロットにより色サイズの違いが生じる場合があります。

【1点限り】天然石色々チャーム363



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飾りボタン 600ヶ

★途中継ぎ目が生じることかあります。

オーストラリア クイーンズランド産 ボルダーオパール BD011

継ぎ目が入りましたら、1m程サービスさせて頂きます(˃ᴗ˂)و♡

専用ページです( ¨̮ )



スフェーン ルース 2.73ct



天然石玉華ロートナイト天珠5 長さ50*13.5ミリ

他にも出品しております

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ぐで猫 クリームソーダ レモネード No.430

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0615108 高品質天然コンクシェルブレスレットネックレス



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たろ☆様のお部屋です。 山梨黒平草入り黒水晶8.32mm モリオンではなく



大きなエメラルド３．２４ct★オイルメンテ済み★



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ご覧いただきありがとうございます⸜(* ꒳ * )⸝⋆*国産 ワックスコード蝋引き紐になります。丸紐 5mm2番色×50ｍ3番色×30m30番色×60m合計 140m【素材】 綿 70％ 【芯】 混紡30％確認の上ご購入お願いします。20ｍでも購入頂けますが、コメント後専用を作らせて頂きますのでよろしくお願いしますm(_ _)m同封で200円引きさせて頂きますのでよろしくお願いします(^-^)ハンドメイド、かばん作り、巾着の紐、ラッピング等にお使い頂けます(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑他にも用途は沢山⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾環境により色味が若干異なる場合がありますのでご了承ください。自宅保管ですのて、ご理解よろしくお願いしますm(_ _)m切り売りになります、ロットにより色サイズの違いが生じる場合があります。★途中継ぎ目が生じることかあります。継ぎ目が入りましたら、1m程サービスさせて頂きます(˃ᴗ˂)و♡他にも出品しております#こたろうワックスコード#こたろう丸紐5mmで検索よろしくお願いします(^-^)#ハンドメイド #ワックスコード #ロウビキ紐 #パーツ #ブレスレッド #アクセサリー #切り売り#カバン#こたろうワックスコード

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