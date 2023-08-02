【年間ランキング6年連続受賞】 デルフィニウム様専用 各種パーツ

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コンパクトBOX 剣槍型クリスタルガラス イルミネーション ライトアップ 電飾用
天珠ワールドNo.93 天地
国産 ワックスコード蝋引き紐になります。
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アンティーク 天然ブルートパーズ彫刻 ルース
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K-5580 ジャンピング猫チャーム レジンパーツ
【素材】 綿 70％
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オレンジグリーンアベンチュリン10mm
可愛い❣️ トルマリン蝶々
K-5948 ジャンピング猫(蛍シリーズ) レジンパーツ
確認の上ご購入お願いします。
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ヒバ丸棒【ぜれんさんオーダー商品】
サファイア ティールサファイア 他★オーバル ルース セット 15個★m5055
20ｍでも購入頂けますが、コメント後専用を作らせて頂きますのでよろしくお願いしますm(_ _)m
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同封で200円引きさせて頂きますのでよろしくお願いします(^-^)
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ハンドメイド、かばん作り、巾着の紐、ラッピング等にお使い頂けます(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
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環境により色味が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
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自宅保管ですのて、ご理解よろしくお願いしますm(_ _)m
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ご覧いただきありがとうございます⸜(* ꒳ * )⸝⋆*国産 ワックスコード蝋引き紐になります。丸紐 5mm2番色×50ｍ3番色×30m30番色×60m合計 140m【素材】 綿 70％ 【芯】 混紡30％確認の上ご購入お願いします。20ｍでも購入頂けますが、コメント後専用を作らせて頂きますのでよろしくお願いしますm(_ _)m同封で200円引きさせて頂きますのでよろしくお願いします(^-^)ハンドメイド、かばん作り、巾着の紐、ラッピング等にお使い頂けます(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑他にも用途は沢山⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾環境により色味が若干異なる場合がありますのでご了承ください。自宅保管ですのて、ご理解よろしくお願いしますm(_ _)m切り売りになります、ロットにより色サイズの違いが生じる場合があります。★途中継ぎ目が生じることかあります。継ぎ目が入りましたら、1m程サービスさせて頂きます(˃ᴗ˂)و♡他にも出品しております#こたろうワックスコード#こたろう丸紐5mmで検索よろしくお願いします(^-^)#ハンドメイド #ワックスコード #ロウビキ紐 #パーツ #ブレスレッド #アクセサリー #切り売り#カバン#こたろうワックスコード