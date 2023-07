***************

***************

リーバイス、シルバータブのデニムパンツです。

――――生地―――――――

しっとり感のあるコットンです。

――――形状―――――――

バギーの形状です。

Relaxed

――――色――――――――

色は薄いブルー

――――状態―――――――

ウエスト周りに擦れがございます。

大きな傷や汚れもなく、良いコンディションかと思います。

希少なUSA製シルバータブになります。

洗濯は、手洗いで行なってます。

あくまで古着なので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。

※表記サイズだけでなく、実寸サイズもご確認ください。

表記サイズ:34×34

実寸は裾上げされていてL30程度になります。

生産国:USA

タグの表記が消えていて確認できませんが、ボタン裏の番号で確認するとアメリカ工場なのがわかります。

素材:コットン

(実寸サイズ)

股上:30cm

股下:77cm

ウエスト:44cm(×2)

もも:34cm

裾幅:21cm

※平置き、素人採寸になります。

SIRVER TAB

ビンテージジーンズ

ヴィンテージジーンズ

90's

00's

デッドストック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

