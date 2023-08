【商品説明文】

Acne Studios ロゴ Tシャツ 黒 L

▪️ブランド▪️

アレキサンダーワン ALEXANDER WANG

▪️サイズ表記▪️

サイズ46

(Mサイズ相当)

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈62

・身幅54

・肩幅49

・袖丈21

▪️カラー▪️

白色 / ホワイト

▪️素材▪️

コットン

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

2697

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アレキサンダーワン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

