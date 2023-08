【中古】 26.5cm ナイキ エアフォース1 ミッド LV8 40th アニバーサリー スニーカー

【商品の説明】

ブランド(メーカー):NIKE ナイキ

商品名:

Nike Air Force 1 Mid '07 LV8 40th Anniversary "Sail/Brown"

ナイキ エアフォース1 ミッド '07 LV8 40th アニバーサリー "セイル/ブラウン"

サイズ:26.5cm

品番:DR9513-100

カラー:ホワイト 白 グリーン 緑

【商品の状態】

新品未使用

箱に少しシワがあります

【発送方法】

送料無料

追跡サービス・配送保障付

【注意事項】

すり替え防止の為返品はご遠慮ください。

ご購入後24時間以内にご連絡頂ける方のみご購入下さい。

AIR FORCE 1 MID '07 LV8 "40TH ANNIVERSARY SAIL BROWN" DR9513-100 (セイル/マラカイト/ホワイト/ブラウンバソルト)

ブランド:NIKE エア フォース 1

発売日:2022/10/13

性別:メンズ

色:ホワイト系 ベージュ系

カット:ミドルカット

着脱タイプ:ベルクロ、マジックテープ

生産国:ベトナム

メインカラー···ホワイト

人気モデル···NIKE エアフォース1

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

シーン···バスケットボール

特徴/機能/素材···レザー

メインカラー···ホワイト、グリーン、イエロー

人気モデル···NIKE エアフォース1

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

