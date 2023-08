極上品☆フード付き☆キヤノン CANON EF 75-300mm

◆覧いただき誠にありがとうございます◆

【☆おすすめポイント♪☆( ・∇・)】

☆スポーツあや運動会に大活躍♪

☆大迫力の300mm大望遠♪

☆EOS kissシリーズに使える♪

【コンディション】

《レンズ外観》

中古になるため、小スレ・小キズ程度で質感・色艶を保っており、とても状態が良いです。

《レンズ内》

クモリ、カビ、キズ、スレなど無く、

使用に伴うチリの混入も極小です かなり綺麗な光学です

《動作》

各動作絶好調♪

テスト撮影にて動作確認済みです!

AF動作確認済み

【付属品】

・レンズ

・レンズリアキャップ

・レンズフロントキャップ

・レンズフィルター

・レンズフード

万が一、初期不良がございましたら 到着後5日以内にご連絡いただければ返品致します。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

