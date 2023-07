新品即決 RF Canon 100-400mm USM IS F5.6-8 レンズ(ズーム)

2023.3.14に新品を購入しました。

極美品 SONY SEL20TC 2x Teleconverter 安心返金保証

他の望遠レンズを買ってしまい試し撮りに使ったのでほぼ新品未使用と変わりません。

保証書、レシート 説明書 箱

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 未使用に近い

