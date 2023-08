着物をリメイクして作った世界に一点だけのオリジナルハンドメイド作品です。

日本らしい落ち着きのある風合いが独特な存在感を感じさせる一品です。

大変美しいラズベリー系の小紋を使用した袖フレアのワンピースです。

華やかな色柄の生地は柔らかい手触りと上質な質感が特徴です。

付け外しが可能なウエストリボン付

非常にスタイリッシュなデザインです☆

【素 材】 シルク

【裏 地】 なし

【サイズ】 L

身丈103cm 脇51cm 6分袖

※全て平置きの数値です。

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

【色 柄】 画像にてご判断ください

【状 態】 古着の着物をリメイクした品物です。リメイク後は未使用。

【備 考】 洗濯はドライクリーニングでお願いします。

ネックレスは撮影用です。品物には含まれません。

リフォーム前に水洗い済み。

時間をかけて一つ一つ丁寧に製作しておりますが、素人の手作り作品ということもあり、縫製のレベルなどはプロや工業製品並の品質ではございません。色あせやキズ、またはシミ、糸のほつれ、臭い、折り目等が多少ある場合があります。写真と実物は色合いが異なる場合があります。お好みのインナー等をご使用ください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

着物をリメイクして作った世界に一点だけのオリジナルハンドメイド作品です。日本らしい落ち着きのある風合いが独特な存在感を感じさせる一品です。大変美しいラズベリー系の小紋を使用した袖フレアのワンピースです。華やかな色柄の生地は柔らかい手触りと上質な質感が特徴です。付け外しが可能なウエストリボン付非常にスタイリッシュなデザインです☆【素 材】 シルク【裏 地】 なし【サイズ】 L 身丈103cm 脇51cm 6分袖 ※全て平置きの数値です。 ※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。【色 柄】 画像にてご判断ください【状 態】 古着の着物をリメイクした品物です。リメイク後は未使用。【備 考】 洗濯はドライクリーニングでお願いします。 ネックレスは撮影用です。品物には含まれません。 リフォーム前に水洗い済み。時間をかけて一つ一つ丁寧に製作しておりますが、素人の手作り作品ということもあり、縫製のレベルなどはプロや工業製品並の品質ではございません。色あせやキズ、またはシミ、糸のほつれ、臭い、折り目等が多少ある場合があります。写真と実物は色合いが異なる場合があります。お好みのインナー等をご使用ください。

