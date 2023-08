2022セール スーピマコットンテンセル パンツ GRAYGE グレー　ツムグ　tumugu カジュアルパンツ

スーピマコットンテンセル パンツ グレー GRAYGE ツムグ tumugu

◎商品状態

新品未使用

タグ付き

◎内容

tumugu:

ソリトリネン2WAYブラウス

◎定価

24200円税込

◎カラー

GRAYGE

◎サイズ

フリー

ウエスト74-90(ゴム仕様)

股上53

股下43.5

裾幅26

※若干の誤差が生じる場合があります。

◎素材

表地 綿65%

リヨセル35%

裏地 キュプラ100%

◎商品説明

tumugu【ツムグ】の柔らかくく程よい光沢感のある素材のパンツ。

絶妙な太さのシルエットがおしゃれで上品な仕上がり。ウエストにはアジャスター付きで調節可能です。

ちょっと特別な日に着たい、上質で品のあるフォーマルにも普段使いもできる一着です。同素材のジャケット(TB19432)とセットアップで揃えておくと便利です。

スーピマコットンテンセル パンツ GRAYGE グレー ツムグ tumugu



他にもtumuguの商品多数出品しております。 #tumugunagisannu で検索お願いしますm(_ _)m

まとめてご購入で送料分+α割引可能です(^^)ぜひご相談ください!

※新品未使用ですが、自宅保管の品です。 ご理解いただきご購入お願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

