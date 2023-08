スーパーセール期間限定 コピックスケッチ・バリオスインクまとめ売り 画材

_______________

既読感覚の[いいね]はご遠慮ください

購入意思のある方のみお願い致します

即購入不可

※在庫は画像2以降を確認お願い致します

_______________

バリオスインク

※在庫の変動がございます。随時更新予定ですが、まとめて全部購入希望の場合は改めて計算し直しますので、購入前にコメントお願い致します(ケースは付きません)

※インクやペン先の状態等は確認しておりませんので、購入希望のコメントをいただいた際に随時確認し多少のお値引をさせて頂きます。

(ペン先の汚れ・ペン本体の変色やひび割れなど)

中にはお譲りできない状態のものもあるかもしれませんのでご了承ください。

※キャップ内や周りにインク汚れがあるものもございます。

(例:画像5)

こちらからお声掛けは致しませんので、インク汚れを避けたい方は事前にお知らせ下さい。

※バリオスインクは仕切りより左が新品未開封・右が開封済みとなります

_______________

◇バラ売り◇(別途:送料・手数料)

スケッチ・バリオス共通条件

00・000・0000はCをなるべく優先でグレー系(0・100・110でも可)から1本以上一緒にお引き取りお願い致します

スケッチ

12.5g~13g未満 200円

13g~13.5g未満 210円

13.5g~14g未満 220円

14g以上 230円

バリオスインク

新品 700円

開封済み 1ml 27円

新品でも揮発により内容量が減少しているものもございます。

24~25mlとなりますので、ご了承ください。

V12のみ23mlと少ないので20円引き

──────

スケッチ(画像4)

右側:12g~12.5g未満 190円

左側:12g未満+インク切れ

インク切れは150円

インクが出るものは170円

_______________

#kia画材・文房具

同梱の際は送料差額分お値下げ致しますので、購入前にコメントお願い致します。

_______________

Too.

アルコールインク

イラスト

漫画

マーカーペン

コピックインク

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

_______________既読感覚の[いいね]はご遠慮ください購入意思のある方のみお願い致します即購入不可※在庫は画像2以降を確認お願い致します_______________コピックスケッチバリオスインク※在庫の変動がございます。随時更新予定ですが、まとめて全部購入希望の場合は改めて計算し直しますので、購入前にコメントお願い致します(ケースは付きません)※インクやペン先の状態等は確認しておりませんので、購入希望のコメントをいただいた際に随時確認し多少のお値引をさせて頂きます。(ペン先の汚れ・ペン本体の変色やひび割れなど)中にはお譲りできない状態のものもあるかもしれませんのでご了承ください。※キャップ内や周りにインク汚れがあるものもございます。(例:画像5)こちらからお声掛けは致しませんので、インク汚れを避けたい方は事前にお知らせ下さい。※バリオスインクは仕切りより左が新品未開封・右が開封済みとなります_______________◇バラ売り◇(別途:送料・手数料)スケッチ・バリオス共通条件00・000・0000はCをなるべく優先でグレー系(0・100・110でも可)から1本以上一緒にお引き取りお願い致しますスケッチ 12.5g~13g未満 200円13g~13.5g未満 210円13.5g~14g未満 220円14g以上 230円バリオスインク新品 700円開封済み 1ml 27円新品でも揮発により内容量が減少しているものもございます。24~25mlとなりますので、ご了承ください。V12のみ23mlと少ないので20円引き──────スケッチ(画像4)右側:12g~12.5g未満 190円左側:12g未満+インク切れインク切れは150円インクが出るものは170円_______________#kia画材・文房具同梱の際は送料差額分お値下げ致しますので、購入前にコメントお願い致します。_______________Too.アルコールインクイラスト漫画マーカーペンコピックインク

