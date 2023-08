数ある出品の中からご覧頂き

誠にありがとうございます。

よろしければプロフィールと

他商品も出品しておりますので

是非ご覧下さいませ!

◆ブランド

PRADA SPORTS プラダスポーツ

◆カラー/柄

レッド系/無地

◆サイズ

40(ユニセックス)

着丈約64.0㎝(首付け根より計測)

肩幅約45.0㎝(肩を直線で計測)

身幅約48.5㎝(脇下より計測)

◆素材

ポリエステル100%

(ゴアテックス)

◆生産国

イタリア製

◆状態

使用感の少ない中古品

プラダスポーツのゴアテックスベストに

なります。非常に珍しいベルト付きのデザイン

で、内側も風や水の侵入を防ぐウエスト

ゲイターが付いていますので、雨風にも

活躍してくれそうです。普段使いから

ゴルフやスポーツにも使えそうで幅広い

シーンで活用出来ます。特に男性女性

関わらずお使い頂けそうなユニセックス

デザインだと思います。目立った傷や

汚れも無く状態は良好です。

◆注意事項

1.写真撮影の環境やお使いの端末によって

現物と色味が異なる場合がございますので

ご了承の上、お買い上げ下さいませ。

2.素人採寸の為多少の誤差がある場合が

ございますので、ご了承下さいませ。

3.商品は検品をして発送しますが、

キズや汚れ等見落とす場合もございます。

完璧を求められる方、神経質な方の

購入はお控え下さいませ。

4.発送の際、折りたたみますので

折りジワが付く可能性がございます。

また保管によるシワはご理解下さいませ。

5.その他不明な点があれば

お気軽にご質問お待ち致しております。

カラー···レッド

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダスポーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

