話題の人気 AE-1/FD Canon 28 (良品） 1:2.8 フィルムカメラ

Canon AE-1/FD 28 1:2.8 (良品)

No 3158425

No 143546

⁂商品説明⁂

ボディはやや傷はありますが比較的綺麗な状態です。

光学は綺麗な状態です。

(薄曇りあり)(肉眼ではみえません)

シャタ-スピ-ド正常です。

タイマー正常です。

電池ボックス少し欠けています(動作に問題ありません)

露出計確認済です。(多少の前後はあります。)

全体的に状態の良い商品です。

必要な方宜しくお願い致します。

なるべく安く販売させて頂きますので値引き等は、ご遠慮くださいませ。

中古品が気にならない方はお買い得です。

自宅保管の為神経な方はご遠慮くださいませ。CC-620-7-6

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

