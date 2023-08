売れ筋介護用品も！ Mackie MR5 mk3 パワードスタジオモニター スピーカー

数年前に新品で購入した物になります。モニターSPとして使用していました。凄くクリアな音です。

状態は外観含め凄く綺麗だと思います。

付属品は電源ケーブルになります。

発送はヤマト運輸の着払いで発送致します。

中古品の為NCNRでお願い致します。

※一つ一つプチプチ等で梱包しクッション材入りのダンボールで発送します。

※基本、週末発送になりますがご了承下さいませ

※以下、公式サイトの商品説明より引用

・システムタイプ

パワードスタジオモニター

・低域ドライバー

5.25インチポリプロピレンウーファー

・高域ドライバー

1インチシルクドームツイーター

・周波数特性

57Hz – 20kHz

・最大出力SPL(ペア時)

108dB SPL

・出力回路

A/B級アンプ

・定格出力(RMS)

50W

・消費電量(音楽再生・ラウドミックス)

90W

・クロスオーバー周波数

3kHz

・入力インピーダンス(Ω)

20 kΩ/バランスドブリッジング

10 kΩ/アンバランス

・高域レベルコントロール(100Hzシェルビング)

-2dB, 0dB, +2dB (100Hzシェルビング)

・低域レベルコントロール

0dB, +2dB, +4dB (3kHzシェルビング)

・インジケーター

Running Man LEDバックライト

・入力コネクター

XLR, TRS, RCA

・電源電圧

100VAC, 50/60Hz

・エンクロージャー材質

ソリッドMDF

・フィニッシュ

ブラック合成化粧版仕上

・ポートタイプ

カスタム設計リアチューブポート

・ダンピング

断熱フォーム

・寸法(高さ×幅×奥行)/mm286×197×276(mm)

・重量(kg)

5.5 kg

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

