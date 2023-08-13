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値引きする セイコー5スポーツ　セメントボーイ 腕時計(アナログ)

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【サイズ・質量】ケースサイズ (H×W×D)：46×42.5×13.4(約mm)、ベルト：幅約22mm (カン幅約22mm)、腕回り長さ(最長)220mm、質量：約96g
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【材質】ケース：ステンレス、バンド：ナイロン、風防：ハードレックスクリスタル・【防水性能】日常生活用強化防水（10気圧）
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【キャリバーNo】4R36自動巻(手巻つき、秒針停止機能つき、カレンダー（日付・曜日）機能つき、石数24石)
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42分钟前

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