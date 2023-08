もらって嬉しい出産祝い LONDON FOG trench coat トレンチコート

【ブランド】

【カラー】

ディープオリーブ / ブラウン

(※お使いのモニター環境により、画像の色味が実物と異なって見える場合がございます。)

【素材】

表記無

おそらく

表地 : ナイロン / ポリエステル

ライニング : ウール

【サイズ】

表記サイズ : 40R

裄丈 96cm / 身幅 67.5cm / 着丈 124cm

※測定における若干の誤差はご了承下さいませ。

【状態】

ビンテージ品の為多少の使用感はございます。

目立ったダメージ・汚れ等無い状態です。

【商品説明】

オーバーサイズトレンチコート。

襟元にレザー(着脱可能)があしらわれたクオリティの高い逸品。

深いオリーブ系のカラーで高級感のあるモードな印象で、使い勝手はすごく良いです。

ブラックのパンツや、アースカラーとの相性が凄くよく着るだけで雰囲気が出ます。

シルエットも素晴らしく、綺麗なオーバーシルエットでドロップショルダーデザインです。

利便性も高く着脱可能なライニング付きで春秋冬の3シーズンに対応で、コストのかかったクオリティの高い逸品です。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

