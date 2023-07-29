最適な材料 エテ　k10YG ダイヤモンドホースシュー リング

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商品の情報 ブランド エテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます(^^)最後までお読みください！ete ダイアモンドリングホースシューです。あまり使用してません！保証書付！11号！定価24,840円！K10イエローゴールド(ニッケルフリー）ダイヤモンド0.04ct※素人保管になりますので、ご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。※プチプチに包んでお送りします。

商品の情報 ブランド エテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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